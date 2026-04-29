Concursul național catehetic în Eparhia Argeșului și Muscelului

Data: 29 Aprilie 2026

Parohia Rucărul de Jos, din Protopopiatul Câmpulung Muscel, județul Argeș, va reprezenta Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului la București, în data de 21 mai, la etapa finală a Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII‑a. Etapa pe eparhie s‑a desfășurat marți, 28 aprilie, în Paraclisul „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Curtea de Argeș.

Conform metodologiei aprobate pentru desfășurarea acestui concurs, au fost selectate cele mai reușite proiecte realizate în cele șase protoierii ale Eparhiei Argeșului și Muscelului. Cei prezenți au avut ocazia să vizioneze materialele video pregătite de fiecare grup catehetic și să aprecieze eforturile depuse de toți cei care au fost implicați.

Locul I a fost obținut de Parohia Rucărul de Jos, preot coordonator Ion Sebastian Arsulescu, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Victor Slăvescu” din Rucăr, coordonator George Gabriel Bratu, profesor de religie, portofoliul: „Familia creștină, binecuvântare a lui Dumnezeu”. Entuziasmul și bucuria copiilor au fost evidente pe tot parcursul activității, aceștia manifestând un interes deosebit față de viețile sfinților și valorile creștine promovate. Implicarea cadrelor didactice a fost esențială în organizarea și desfășurarea evenimentului, asigurând un mediu propice învățării și reflecției spirituale, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

