Concursul național catehetic la Dunărea de Jos

La Galaţi a avut loc miercuri, 29 aprilie, etapa eparhială a Concursului naţional catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”. Ajuns la cea de‑a 18‑a ediţie, concursul s‑a adresat elevilor participanţi la proiectul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor” şi s‑a desfăşurat în contextul Anului omagial şi comemorativ 2026 în Patriarhia Română, fiind implementat local în cele opt protopopiate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos prin Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul al eparhiei.

La nivelul Arhiepiscopiei Dunării de Jos au participat 2.700 de elevi din 141 de grupuri catehetice parohiale. În cadrul etapei eparhiale au fost prezentate lucrările tinerilor clasaţi pe primele locuri la faza pe protoierie.

Întrunirea s‑a desfășurat în Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din cadrul Centrului eparhial, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a citit Evanghelia zilei şi a binecuvântat întrunirea comisiei de evaluare a portofoliilor. La eveniment au participat membri din cadrul Permanenţei Consiliului eparhial, profesori universitari, cadre didactice din învăţământul liceal, preoţi din judeţele Galaţi şi Brăila şi elevi de la Seminarul Teologic Ortodox din Galaţi.

Cele opt grupe de evaluare au jurizat lucrările câştigătoare de la fiecare protoierie, desemnând ocupanţii primelor trei locuri pe eparhie, conform criteriilor din metodologia de concurs.

Concursul s‑a desfăşurat pe două secţiuni: cateheză şi activităţi ale grupului catehetic, iar în urma jurizării au fost stabilite parohiile câștigătoare din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Grupul catehetic clasat pe locul întâi este cel al Parohiei Moscu din judeţul Galaţi. Membrii grupului câştigător al locului întâi pe eparhie vor participa la etapa naţională a concursului, ce se va desfăşura în data de 21 mai, la București. De asemenea, toate grupurile participante la acest concurs vor primi diplome şi premii din partea Arhiepiscopiei Dunării la sărbătoarea Sfintei Treimi din acest an, 1 iunie, de la Mănăstirea Buciumeni, judeţul Galaţi.