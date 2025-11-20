Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Conferință a clericilor români din Italia

Conferință a clericilor români din Italia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 20 Noiembrie 2025

La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut conferința „Darul sfințeniei în poporul lui Dumnezeu de neam românesc - bine­cuvântare, încurajare și responsabilitate pentru noi, cei de azi”. După prezentare, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări.

În partea finală a întâlnirii, chiriarhul a oferit preoților prezenți recomandări pastorale și misionare, adaptate nevoilor actuale ale comuni­tăților ortodoxe românești din Italia, conform episcopia-italiei.it.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Cerc pedagogic al profesorilor de religie din Dolj Știri
    Cerc pedagogic al profesorilor de religie din Dolj

    Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a prezidat miercuri, 19 noiembrie, Cercul pedagogic al profesorilor de religie de la nivelul învățământului gimnazial din județul Dolj. Evenimentul a

    20 Noi, 2025
  • Aniversarea parohiei românești din Luxemburg Știri
    Aniversarea parohiei românești din Luxemburg

    Parohia ortodoxă românească „Nașterea Domnului” din Luxemburg a marcat în perioada 15-16 noiembrie împlinirea 30 de ani de la înființare, împreună cu sărbătorirea celui de‑al doilea hram, „Sfântului

    20 Noi, 2025
  • Conferință duhovnicească a unui profesor american la Iași Știri
    Conferință duhovnicească a unui profesor american la Iași

    Miercuri seara, 19 noiembrie, în Sala „Iustin Moisescu” din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași a avut loc prelegerea „De la cuvânt la contemplație: lectura duhovnicească în mănăstirile Bisericii Siro-Orientale (400-700 d.Hr.)”, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași. Evenimentul l-a avut ca invitat pe conf. univ. dr. David A. Michelson de la Vanderbilt University, Nashville, SUA.

    20 Noi, 2025
TOP 6 Știri