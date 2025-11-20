Conferință a clericilor români din Italia

Data: 20 Noiembrie 2025

La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut conferința „Darul sfințeniei în poporul lui Dumnezeu de neam românesc - bine­cuvântare, încurajare și responsabilitate pentru noi, cei de azi”. După prezentare, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări.

În partea finală a întâlnirii, chiriarhul a oferit preoților prezenți recomandări pastorale și misionare, adaptate nevoilor actuale ale comuni­tăților ortodoxe românești din Italia, conform episcopia-italiei.it.