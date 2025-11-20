Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a prezidat miercuri, 19 noiembrie, Cercul pedagogic al profesorilor de religie de la nivelul învățământului gimnazial din județul Dolj. Evenimentul a
Conferință a clericilor români din Italia
La Centrul eparhial de lângă Roma a avut loc marți, 18 noiembrie, prima conferință semestrială de toamnă în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Evenimentul, care s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, a reunit preoți și diaconi din protopopiatele aflate în zona centrală a Italiei, precum și din insula Sardinia. Lucrările conferinței au debutat cu rugăciunea de deschidere, după care Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de bun-venit tuturor participanților. În mesajul său introductiv, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri periodice pentru întărirea comuniunii frățești, pentru actualizarea misiunii pastorale într-un context social aflat în continuă schimbare și pentru armonizarea lucrării preoțești în diasporă.
În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut conferința „Darul sfințeniei în poporul lui Dumnezeu de neam românesc - binecuvântare, încurajare și responsabilitate pentru noi, cei de azi”. După prezentare, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări.
În partea finală a întâlnirii, chiriarhul a oferit preoților prezenți recomandări pastorale și misionare, adaptate nevoilor actuale ale comunităților ortodoxe românești din Italia, conform episcopia-italiei.it.