Conferință dedicată „Rugului Aprins” în București

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc marți seara, 5 mai, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman”, o conferință dedicată Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, intitulată „Importanța mișcării duhovnicești Rugul Aprins în istoria culturii și a spiritualității românești”.

Evenimentul a fost organizat de Cenaclul „Sfântul Simeon Noul Teolog” al facultății și a fost moderat de pr. conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București și coordonator al cenaclului. La întâlnire au participat cadre universitare, studenți și credincioși care au dorit să afle mai multe informații despre Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Printre invitați s‑au numărat prof. univ. dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române; protos. Teofan Popescu, viețuitor al Mănăstirii Antim din București; dr. ing. Dumitra Costea și Simona Iordache, realizator TRINITAS TV.

Profesorul Ilie Bădescu a evidențiat importanța mișcării „Rugul Aprins” ca reper major al spiritualității românești: „«Rugul Aprins» apare ca o mișcare spirituală, ca o înălțare, ca o ascensiune duhovnicească, într‑un moment istoric dificil, imediat după instaurarea regimului comunist. El se înfățișează ca o mișcare care oferă un cadru de continuitate pentru un curent mai vechi din spiritualitatea românească și răsăritean‑ortodoxă, și anume Paisianismul. În aceste condiții, spațiul în care s‑a putut constitui un cadru puternic de continuitate pentru spiritualitatea răsăriteană, de inspirație paisiană, a fost Rugul Aprins de la Antim”.

De asemenea, protos. Teofan Popescu a subliniat importanța păstrării memoriei și a moștenirii duhovnicești lăsate de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim. „Am vorbit despre cartea «Smerenia și dragostea. Însemnele trăirii ortodoxe», o lucrare pe care Sfântul Cuvios Sofian de la Antim mi‑a spus să o alcătuiesc acum 25 de ani, iar astăzi a ajuns la o formă deplină, reprezentând ediția finală. Cartea cuprinde lucruri deosebit de interesante și este însoțită de cuvinte înainte semnate de mari personalități din mediul bisericesc și din rândul intelectualității românești, inclusiv din cadrul Academiei Române. Sfântul Cuvios Sofian a dorit, prin această lucrare, așa cum spune și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, să lase un adevărat testament tinerilor și considerăm că este o carte care va rezista în timp, trecând cu bine proba vremii. În paginile ei, Sfântul Cuvios Sofian oferă meditații teologice profunde despre icoane, despre Duminica Ortodoxiei, dar și despre alte teme esențiale ale vieții duhovnicești. Este o carte de mare adâncime spirituală și, în același timp, o mărturisire curajoasă a credinței ortodoxe, realizată într‑un context marcat de probleme sensibile, atât în societatea românească, cât și în plan mai larg. Pe de altă parte, lucrarea ne arată ce înseamnă libertatea Duhului, este o carte care luminează, aduce pace și ne ajută să înțelegem mai profund duhul Ortodoxiei”, a spus părintele protosinghel.

La finalul conferinței, toți cei prezenți au putut viziona filmul documentar „Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim”, realizat de TRINITAS TV.