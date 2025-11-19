Conferință despre inteligența artificială la Universitatea Politehnica din București

La Centrul PRECIS de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București a avut loc marți, 18 noiembrie, conferința „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, organizată de către Comunitatea „Tehnica vieții” și Organizația Tinerilor din București.

În cadrul acestui eveniment au susținut prelegeri conf. univ. dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, prof. dr. ing. habil. Florin Pop de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București și prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan‑Matu de la Departamentul de Informatică al Universității Politehnica din București și cercetător al Institutului de Inteligență Artificială al Academiei Române.

Prima prelegere a conferinței a aparținut conf. dr. Adrian Lemeni care a pus în lumină, pornind de la pozițiile unor cercetători din diferite domenii, cum oamenii, dacă nu au luciditate, ajung să fie prizonierii duhului de autonomie: „Autenticitatea nu poate fi împărtășită decât atunci când descoperim și împărtășim bucuria întâlnirii cu Persoana, cu Mântuitorul Hristos, Cel care este Calea, Adevărul, Învierea și Viața”. Abia atunci „redescoperim, de fapt, autenticitatea vieții care vine din legătura cu Dumnezeul Cel viu și care ne ajută să ne regăsim și pe noi înșine, să avem o relație intrapersonală într‑un mod autentic, să ne redescoperim sufletul, să redescoperim taina celuilalt, să redescoperim, până la urmă, demnitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, care este dată de chipul lui Dumnezeu din noi”, a mai punctat profesorul de teologie.

În continuare, profesorul Florin Pop a evidențiat cum tehnologia vine la pachet și cu aspectul bun, dar și cu aspectul rău, iar ceea ce noi, oamenii, trebuie să facem „este să mărturisim o luciditate a corectitudinii, o luciditate a Adevărului și să trăim cu speranța și cu certitudinea că omul autentic nu poate fi decât omul restaurat în Hristos. Axul acesta al autenticității omului, indiferent de perioadă, dar mai ales acum când tehnologia și inteligența artificială cresc exponențial, nu este altceva decât chipul restaurat al lui Hristos în om. Aceasta este reduta viitorului. Aceasta trebuie să fie direcția noastră de orientare”.

Profesorul Ștefan Trăușan‑Matu a încheiat seria prelegerilor avertizând asupra limitărilor pe care inteligența artificială le are: „Trebuie să fim atenți pentru că uneori greșește, halucinează, uneori e părtinitoare, și de asta nu trebuie să avem totală încredere. Este un instrument foarte util, dar trebuie să‑l luăm ca instrument și să avem discernământ”. De asemenea, profesorul a mai subliniat că „inteligența artificială este bazată exact pe cuvinte, deci pe texte pe care le‑a învățat și le poate repeta ca un papagal, la un cu totul alt nivel, bineînțeles. Dar nu are duh, nu are dragoste, nu are spirit”.

În continuare, numeroșii tineri prezenți au adresat celor trei invitați întrebări referitoare la provocările pe care inteligența artificială le aduce în viața de zi cu zi. Seara s‑a încheiat cu un recital de colinde tradiționale susținut de Organizația Tinerilor din București.