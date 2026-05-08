Conferință despre smerenie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

Data: 08 Mai 2026

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va avea loc joi, 14 mai 2026, de la ora 18:00, conferința „Smerenia și așezarea duhovnicească în viața creștinului de astăzi”, organizată de studenții programului de master „Spiritualitate creștină și viață sănătoasă” din cadrul instituției de învățământ. Invitatul acestui eveniment va fi Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Am ales o temă esențială pentru omul contemporan, aflat adesea între agitația cotidiană și căutarea unui sens profund al existenței. Această conferință pune în lumină faptul că smerenia nu este doar o virtute teoretică, ci o stare interioară de echilibru și de așezare în fața lui Dumnezeu. În același timp, acest eveniment evidențiază că adevărata așezare duhovnicească se dobândește prin rugăciune, răbdare și discernământ. Pentru creștinul de astăzi, aflat într‑o lume marcată de grabă și neliniște, aceste repere devin fundamentale pentru viața spirituală. Smerenia este prezentată ca o deschidere a inimii către harul lui Dumnezeu și ca o eliberare de egoism și judecată față de ceilalți. Omul smerit nu caută slava trecătoare a lumii, ci apropierea sinceră de Dumnezeu și comuniunea cu aproapele. Într‑o societate dominată de competiție și individualism, smerenia devine o adevărată putere interioară, care aduce pace și echilibru sufletesc. Așezarea duhovnicească presupune și cultivarea tăcerii lăuntrice, prin care omul poate asculta mai bine glasul conștiinței și voia lui Dumnezeu. De asemenea, ea îl învață pe creștin să primească atât bucuriile, cât și încercările vieții cu credință și nădejde. Prin trăirea smereniei și a rugăciunii sincere, credinciosul descoperă adevărata libertate sufletească și puterea de a ierta și de a iubi”, au transmis organizatorii evenimentului.

Programul manifestărilor include, pe lângă aceste conferințe duhovnicești, și un pelerinaj tematic, intitulat: „Sfinte femei din neamul românesc - modele de viață creștină”, la bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Bucureștilor, unde au trăit Sfintele Femei Românce canonizate recent: Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou, Mănăstirea Samurcășești, Mănăstirea Pasărea și Mănăstirea Cernica.

 

