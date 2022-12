Conferința Internațională a Asociației „Sfântul Ioan Hrisostom” din Marea Britanie are loc în acest an la Iași

În Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iași, a avut loc în prima zi a lunii decembrie, începând cu ora 8:30, deschiderea oficială a Conferinței Internaționale a Asociației de Cercetare Ortodoxă „Sfântul Ioan Hrisostom” - The Pillars of Orthodox Spirituality (Stâlpii spiritualității ortodoxe), ediția a V-a.

Timp de patru zile, Iașul devine gazda membrilor Asociației de Cercetare Ortodoxă „Sfântul Ioan Hrisostom” din Marea Britanie. Sesiunile de comunicări au loc în limba engleză și se desfășoară între orele 09:00-18:00 în sălile Muzeului Mitropolitan. La evenimentul academic a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolit de Zimbabwe și Angola, din cadrul Patriarhiei Alexandriei.

Mesajul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan a fost transmis de părintele prof. univ. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, care e afirmat cât de importantă este cercetarea și trăirea credinței ortodoxe: „Dorim să vă urăm bun venit, în numele facultății, la Iași - fosta capitală a Moldovei, mai târziu capitală a României și care a rămas între timp capitală culturală și spirituală a țării. Bun venit și în Ansamblul Mitropolitan, bun venit și la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, mitropolie pusă sub ocrotirea Sfântului Gheorghe, Purtătorul de biruință, a Sfintei Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, și a Sfântului Iosif cel Milostiv. Țin să exprim bucuria și onoarea pe care o are Facultatea de Teologie din Iași. Cred că această întâlnire își propune să aprofundeze cercetarea ortodoxă, de a trăi învățătura de credință și ceea ce Biserica Ortodoxă are ca tezaur și este scop al vieții noastre.”

Saint Chrysostom Orthodox research group a luat naștere acum câțiva ani în urma seminariilor de teologie susținute pentru studenții din cadrul Universității din Aberdeen, Marea Britanie. Institutul de cercetare a inițiat de-a lungul timpului diverse întâlniri de discuții teologice, a organizat conferințe și a participat, prin reprezentanții asociației, la diferite evenimente academice. Primul eveniment a avut loc în 2018 la Praga, iar cea de-a doua ediție a întâlnirii anuale a avut loc în anul 2019 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Din cauza pandemiei de Covid-19, următoarele sesiuni din 2020 și 2021 au avut loc în mediul online.

