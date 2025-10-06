Conferința națională a Proiectului Hristocentric la Palatul Patriarhiei

Colaborarea sinergică dintre teologie și psihologie a reprezentat ideea care a definit prima conferință națională a Proiectului Hristocentric. Sala Colocvium a Palatului Patriarhiei din București a găzduit astăzi, 6 octombrie, o întâlnire multidisciplinară la care au participat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, preoți duhovnici, autorități ale statului, cadre didactice universitare și specialiști în sănătatea mintală.

Conferința și‑a propus un dialog teologic, duhovnicesc și științific, privind necesitatea și utilitatea împreună‑lucrării dintre preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală, în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă omul în viața de zi cu zi.

În deschiderea evenimentului, cuvântul introductiv a fost rostit de prof. univ. dr. Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, intitulat „Știință și spiritualitate în slujba sănătății mintale”.

Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a vorbit despre importanța psihologiei în societatea contemporană: „Una dintre cele mai importante științe ale timpului nostru, care vine totodată cu provocările majore pe care le aduce societatea, este tocmai psihologia. Dumnezeu suprapune această oportunitate peste realitatea noastră tocmai ca omul să se arate slujit din diverse perspective. Unul dintre părinții contemporani s‑a exprimat în acest sens față de psihologie și a spus că este un dar al lui Dumnezeu și, totodată, folosea și expresia de «parabiserică», fiind desigur un peiorativ, dar pe linia aceasta, psihologia este un semn al lui Dumnezeu pentru omul care devine tot mai fragil lăuntric, iar această fragilitate se exprimă printr‑un comportament în consecință. Un al doilea lucru care vine în acest context și îl consider foarte important este această dorință a psihologilor, împreună cu teologii, de a ajunge la o antropologie comună. Sigur, noi avem o antropologie biblică, precum cea exprimată în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar este foarte important, prin aceste întâlniri, să o exprimăm și să o comunicăm în așa fel încât să fie primită și în spațiul din afară, în spațiul psihologiei. De ce? Pentru că orice demers împreună trebuie să aibă în vedere o antropologie comună. Noi avem cele două elemente când vine vorba de antropologie definitorie, fără de care nu se poate crea nici un dialog, anume că omul este creația lui Dumnezeu, adică toate sunt «bune foarte», dar în același timp avem de‑a face și cu o ființă căzută”, a spus Episcopul Sălajului.

Dr. Ciprian Vasile Olinici, secretar de stat pentru Culte, lector univ. asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a vorbit despre legătura indisolubilă dintre teologie și psihologie.

„Titlul sau numele ales al acestui proiect pe mine m‑a fascinat și, în același timp, m‑a făcut să meditez asupra unui element esențial care leagă cele două, anume: persoana. Faptul că ați personalizat acest proiect, așa cum creștinismul a personalizat Adevărul, arată că sunteți cunoscători ale ambelor forme de exprimare, teologic și psihologic. În psihologie, persoana este foarte importantă, este centrul demersului terapeutic sau de cercetare în cazul de față. Pe de altă parte, în teologie trebuie să vorbim, ca în cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, despre dimensiunea personală, aspect foarte bine evidențiat. În al doilea rând, ați evidențiat un element esențial, anume relația și comunitatea. Credința nu este un mod de cunoaștere a unei ideologii, ci este o relație. Noi am preluat foarte mult însemnătatea explicației cuvântului «credință» din limba greacă, când era subliniată nevoia de cunoaștere, însă, în ebraică, «credința» înseamnă loialitate, credincioșie, angajament și relație cu cineva. Atât în teologie, cât și în psihologie, relația vindecătoare este baza interacțiunii”, a spus secretarul de stat pentru Culte.

Aportul echipei de fondatori ai Proiectului Hristocentric, în acest prim an de colaborare, a fost prezentat de părintele dr. Florin Ciprian Petre, secretar în cadrul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române.

După sesiunea introductivă a urmat sesiunea întâi de discuții, în cadrul căreia au luat cuvântul Alexandra Nadane, fondatoarea Centrelor Roua și gazda proiectului; Andreea Simona Cîntărețu, manager de proiect; părintele protosinghel dr. Athanasie Ulea, medic psihiatru; părintele dr. Răzvan Ionescu; medicul diacon Rareș Ionescu și dr. Petrișor Stanislava.

La final, prof. univ. dr. Adrian Opre a expus rezultatele cercetării naționale, precum și concluzia conlucrării celor două specializări.

„Se remarcă o convergență semnificativă. Recunosc, atât specialiștii în medicină mintală, cât și preoții, necesitatea și utilitatea colaborării, precum și o deschidere reală între dialog și colaborare pentru ambele categorii. Specialiștii au o mai mare experiență în colaborarea cu clericii, am spus‑o, iar detaliile mărturisesc acestea. La rândul lor, clericii dau dovadă de o dorință fermă în studierea medicinei și a psihologiei. Astfel, se confirmă această disponibilitate de a învăța unii de la ceilalți, iar diferențele de accent ne arată complementaritatea. Accentele diferite evidențiate de cele două categorii arată o mare complementaritate foarte necesară, nu o disjuncție. Specialiștii preocupați de prejudecățile religioase și calitatea rolurilor profesionale recunosc că preoții pun în prim‑plan formarea psihologică și rolul diferenței de viziune antropologică. Obstacolele nu se exclud, ci se completează, ceea ce sugerează că un dialog onest și o formare reciprocă ar putea transforma aceste bariere în oportunități de colaborare. Există un sprijin masiv pentru înființarea unei asociații profesionale, neechivoc, calitativ și cantitativ, și ar putea deveni o platformă de întâlnire. Ultima concluzie este ideea născută dintr‑un dialog cu Preasfințitul Părinte Benedict, când ne‑a invitat să spunem ultimul cuvânt la o întâlnire în Cluj și spuneam că noi toți din această sală trebuie să conștientizăm un lucru foarte important: indiferent dacă suntem specialiști în medicină mintală, psihologi, psihiatri sau suntem preoți slujitori ai Sfântului Altar sau preoți duhovnici, noi suntem o realitate în această ecuație a ajutorării celorlalți”, a spus decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj‑Napoca.

În sesiunea a doua, au susținut referate și părintele arhimandrit prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca; părintele prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teșu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și conf. univ. dr. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.