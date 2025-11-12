Conferință pastoral‑misionară și pelerinaj al preoților brăileni

Preoții din protopopiatele Brăila, Făurei şi Însurăţei ale Eparhiei Dunării de Jos au participat marți, 11 noiembrie, la Conferinţa pastoral‑misionară de toamnă. Întrunirea, prezidată de chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, s‑a desfășurat în Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul” din satul brăilean Târlele Filiu și a fost urmată de vizitarea Casei memoriale a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, care și‑a petrecut copilăria în acest sat.

În deschiderea evenimentului, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența clericilor din cele trei protopopiate ale județului Brăila. La slujbă a participat și Elena Bădiceanu, verișoara primară a Sfântului Dometie, în vârstă de 96 de ani.

Părintele Arhiepiscop Casian ne‑a vorbit despre așezarea familiei Sfântului Dometie în satul brăilean și despre copilăria acestuia: „De data aceasta am preferat o întâlnire‑pelerinaj pe care am intitulat‑o «Preoți pelerini la locurile brăzdate de nevoințele și lucrarea duhovnicească a sfinților». Vorbim despre localitatea Târlele Filiu din județul Brăila, întemeiată de moșnenii din Munții Buzăului, din imediata apropiere a peșterilor rupestre cunoscute și aduse mai mult în lumină de Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Paisie și ucenicii lor. În proximitatea acestui cadru filocalic, în localitatea Mărculești s‑a născut copilul Stelian Manolache, care, de mic, s‑a mutat alături de întreaga familie unde au primit pământ, în contextul de după Primul Război Mondial, în Câmpia Brăilei. După câștigarea independenței, pe pământul atât de roditor al Brăilei s‑au așezat prin împroprietăriri îndeosebi sate de munteni care au adus cu dânșii întreaga tradiție a cumințeniei, echilibrului, datinilor și tradițiilor țăranului român. Familia Manolache face parte dintre familiile emblematice din zona Buzăului și a strălucit și mai mult în Câmpia Brăilei, membrii ei fiind fruntași prin perpetuarea tradițiilor sănătoase din ograda unei familii modeste. Așa se face că, odată cu construirea căsuței, au contribuit la ridicarea bisericii unde tatăl lui Stelian Manolache a fost cântăreț, iar prima credincioasă care a îndemnat celelalte persoane să sprijine a fost Filofteia Manolache, mama Sfântului Dometie și a celor 11 frați ai săi. Pe o parte din ei i‑a îndemnat spre slujirea Domnului, anume pe Părintele Dometie, pe părintele Mihai Manolache - preot la Brașov, și pe sora sa, învățătoarea Eugenia, care a devenit maica Eudoxia”.

Tot în lăcașul de cult s‑au desfășurat și lucrările propriu‑zise ale conferinței semestriale, așezate sub genericul Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al 20‑lea. În cuvântul rostit, ierarhul a amintit că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă, între acestea numărându‑se și mama Sfântului Cuvios Dometie de la Râmeț, devenită în ultima parte a vieții sale monahia Filotimia Manolache de la Mănăstirea Râmeț.

Întrunirea clericilor brăileni a cuprins și vizitarea Casei memoriale a Sfântului Cuvios Dometie, muzeu fondat în anul 2001 de frații Sfântului, ce cuprinde colecții de fotografii familiale ale acestuia, diplomele de studii în xerocopii, cărți ce privesc viața sa, veșminte preoțești, icoane, precum și obiecte lucrate de cuvioasa sa mamă.

Despre această casă și despre reperele spirituale ale vieții Sfântului Dometie și ale Sfintei Cuvioase Filotimia ne‑a vorbit mai mult Înaltpreasfințitul Părinte Casian: „Noi am dorit ca reperele unei vieți de familie rar întâlnite la câmpie să nu se piardă în zorile modernității și în graba secularizării. Trei piloni din viața acestor doi sfinți pot rămâne ca repere pentru noi. În primul rând, biserica, în rânduiala frumoasă a slujbelor tradiționale. În al doilea rând, casa, pe care în mod surprinzător Sfântul Dometie, exact acum 70 de ani, în 1955, a zidit‑o mamei sale, Filofteia. Această casă este o bijuterie a spațiului mic în care este foarte mult loc pentru ospitalitate, frățietate și cumințenia vieții țăranului român. Într‑un spațiu extrem de mic sunt patru sau cinci încăperi înnobilate cu documente ale familiei, îndeosebi privindu‑l pe Sfântul Dometie, și cu obiecte lucrate de mâna harnicei sale mame, care a fost călugărită de fiul ei la Râmeț. Acum 24 de ani, împreună cu părintele Mihai Manolache și cu maica Eudoxia, am gândit să consacrăm casa ce rămăsese părăsită într‑un spațiu al memoriei vii a familiei Manolache. Casa i‑a aparținut părintelui Mihai prin hotărârea mamei sale. Acesta a încredințat‑o parohiei, la rugămintea mea, iar el și maica Eudoxia au adus de la mănăstire în această casă, după plecarea la Domnul a maicii Filotimia, obiectele din chilia ei, cărora li s‑au adăugat documente privind copilăria și studiile din satul Târlele Filiu ale Sfântului Dometie. Așadar, la aceste două repere, Biserica și căsuța, se adaugă școala, unde, timp de șase clase, cum era pe atunci, a învățat Sfântul Dometie. Aproape că sunt texte filocalice relatările și amintirile Sfântului Dometie despre copilăria lui când avea mai puțin de 10 ani. Ca un vizionar, parcă a văzut toate cele ce se întâmplă astăzi în localitatea respectivă. La aceste trei repere, biserica, școala şi casa, am invitat preoții din Brăila, cu toții fiind pelerini”.

Totodată, ierarhul ne‑a transmis că s‑a bucurat de confirmarea relatărilor din viața celor doi noi sfinți ai Bisericii noastre din partea verișoarei Sfântului Dometie: „Ne‑am bucurat să ne rugăm în biserica ce i‑a format pe Sfântul Dometie și pe Sfânta Filotimia, identificând o verișoară a sfântului și nepoată a sfintei, în vârstă de 96 de ani, care la Liturghie s‑a rugat precum o sfântă isihastă. Când am rugat‑o, după împărtășire, să ne transmită un cuvânt, a privit în sus și a arătat către inimă, indicând că după împărtășanie vorbește doar pacea din inima ei. Îmi va rămâne tot timpul în minte această perpetuare a liniștii din inimă după împărtășire pe care am înțeles‑o mai bine, alături de toți preoții prezenți, de la o creștină de 96 de ani din tulpina familiei Manolache. Toate cele pe care le spuneam din relatările Sfântului Dometie sau ale Sfintei Filotimia erau confirmate de această bătrână ca fiind autentice. Am avut, așadar, o confirmare a pașilor celor doi sfinți pe praful Bărăganului care a devenit, pentru noi, cale sfântă de urcuș duhovnicesc. Am simțit cum preoțimea brăileană și‑a găsit loc de pelerinaj pentru înțelesuri duhovnicești ale tinereții lor în familie, în parohie și în viață. Această întâlnire preoțească necesară nu a fost una informativă, chiar teologic vorbind, ci a fost una intuitivă și formatoare, permanent simțind cum ne aflăm în fața puterii lăuntrice a exemplului sfântului”.

La finalul vizitei casei memoriale, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire, iar în încheiere, la căminul cultural din localitate, participanții au vizionat filmul documentar „Pe urmele «Apostolului moților», la Târlele Filiu. Casa memorială a Cuviosului Dometie cel Milostiv”, realizat de TRINITAS TV.