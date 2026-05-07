Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Beclean

Clericii din Protopopiatul Beclean s‑au reunit marți, 5 mai, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Beclean”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară desfășurată de‑a lungul celor 51 de ani de slujire sacerdotală, Părintele Mitropolit Andrei i‑a oferit părintelui pensionar Vasile Mălinaș, fost paroh al Parohiei Ortodoxe Mălin cu filia Rusu de Jos, Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. În ultimii 10 ani, de când s‑a retras la pensie, pr. Vasile Mălinaș și‑a intensificat slujirea pastorală, fiind un real sprijin pentru clericii din Protopopiatul Beclean și nu numai. Ca preot pensionar, a slujit în 63 de parohii, suplinind parohiile vacante și ajutând la săvârșirea sfintelor slujbe ori de câte ori a fost nevoie.

În continuare, în sala de ședințe de la sediul protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le‑a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința semestrială s‑a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Beclean, pr. Cristian Dragoș, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.