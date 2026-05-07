Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Beclean

Conferință preoțească de primăvară în Protopopiatul Beclean

Un articol de: Darius Echim - 07 Mai 2026

Clericii din Protopopiatul Beclean s‑au reunit marți, 5 mai, în cadrul conferinței preoțești de primăvară. Întâlnirea a fost precedată de un Te Deum, la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala din Beclean”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară desfășurată de‑a lungul celor 51 de ani de slujire sacerdotală, Părintele Mitropolit Andrei i‑a oferit părintelui pensionar Vasile Mălinaș, fost paroh al Parohiei Ortodoxe Mălin cu filia Rusu de Jos, Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici. În ultimii 10 ani, de când s‑a retras la pensie, pr. Vasile Mălinaș și‑a intensificat slujirea pastorală, fiind un real sprijin pentru clericii din Protopopiatul Beclean și nu numai. Ca preot pensionar, a slujit în 63 de parohii, suplinind parohiile vacante și ajutând la săvârșirea sfintelor slujbe ori de câte ori a fost nevoie.

În continuare, în sala de ședințe de la sediul protopopiatului, Părintele Mitropolit Andrei a prezidat lucrările conferinței și le‑a adresat clericilor un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța familiei creștine, pornind de la tema omagială a anului 2026, proclamat drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine”.

Invitatul permanent al conferințelor de primăvară din acest an, arhimandritul prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai din Cluj‑Napoca, a susținut prelegerea intitulată „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane” și a abordat, în special, subiectul „Pastorația familiei între «canoane» și discernământ duhovnicesc: rigoare sau relație?”.

Conferința semestrială s‑a încheiat cu luări de cuvânt din partea preoților prezenți, în frunte cu protopopul de Beclean, pr. Cristian Dragoș, care a făcut anunțuri de ordin administrativ și pastoral.

 

  • Cerc pastoral la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați Știri
    Cerc pastoral la Parohia „Sfinții Voievozi” din Urlați

    Parohia „Sfinții Voievozi” din Protoieria Urlați, județul Prahova, a fost marți, 5 mai,  gazda unei întâlniri a preoților din cadrul cercului pastoral al protoieriei, organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine. Evenimentul a debutat cu slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie și de Taina Sfântului Maslu, oficiate de un sobor de preoți și diaconi, în prezența numeroșilor credincioși prahoveni.  Din sobor au făcut parte părintele Florin-Ciprian Petre, secretar în cadrul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române; părintele Ionuț Negoiță, protopop al Protoieriei Urlați; părintele ieromonah Calinic Costescu, de la Schitul Măgureanu din București, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul protoieriei. Cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au închinat cu evlavie la moaștele Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou păstrate spre cinstire în biserică. „Momentul a avut o încărcătură emoționantă deosebită prin participarea părintelui dr. Florin-Ciprian Petre și a părintelui ieromonah dr. Calinic Costescu, fii duhovnicești ai parohiei, care au revenit cu bucurie pe meleagurile natale, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească comunității. În cadrul întrunirii cercului pastoral a fost susținut și un referat dedicat temei Anului omagial, evidențiindu-se rolul și misiunea femeii creștine în familie, în Biserică și în societatea contemporană. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și bucurie duhovnicească, întărind legătura dintre slujitorii Sfântului Altar și credincioșii parohiei”, ne-a transmis părintele protoiereu Ionuț Negoiță. 

    06 Mai, 2026
  • Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright Știri
    Seminarul Teologic Ortodox din Buzău în programul Fulbright

    Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a fost invitat, în zilele de 29 și 30 aprilie, în seria evenimentelor organizate la Buzău prin programul Fulbright, prestigios proiect de schimburi educaționale și culturale între Statele Unite ale Americii și alte țări, fiind finanțat și coordonat de Departamentul de Stat al SUA.

    06 Mai, 2026
