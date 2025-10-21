Conferința preoțească de toamnă a protoieriilor Târgu Jiu Sud și Nord

În prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în ziua de 20 octombrie, au avut loc la Târgu Jiu, județul Gorj, lucrările Conferinței preoțești de toamnă pentru protoieriile Târgu Jiu Sud și Târgu Jiu Nord.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica „Înălțarea Domnului” din Târgu Jiu, de un sobor de preoți sub protia părintelui protoiereu Marian‑Valentin Mărăcine, de la Protoieria Târgu Jiu Nord. După Sfânta Liturghie, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru preoții şi cântăreţii bisericeşti mutați la Domnul.

Lucrările conferinței au continuat cu prezentarea referatului legat de Anul omagial stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii noastre. În deschidere, părintele protoiereu Ionel Cîmpeanu, de la Protoieria Târgu Jiu Sud, a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu și tuturor preoților participanți. A urmat prezentarea referatului „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea”, susținut de pr. Cornescu Valentin Daniel, de la Parohia Menții, județul Gorj.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre preotul duhovnic și lucrarea duhovniciei: „Conferința despre părinții duhovnici ar trebui să înceapă în cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul din convorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă: «Duh este Dumnezeu, și cei care I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr» (Ioan 4, 24). Duhovnicul este înlăuntrul Bisericii, iar Biserica este sfântă, sobornicească și apostolească. În Biserică primim darul Sfântului Duh și suntem chemați la sfințenie, după cuvântul Domnului: «Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este» (Matei 5, 48). Psalmistul ne încredințează, zicând: «Eu am zis: dumnezei sunteți și toți fii ai Celui Preaînalt» (Psalmul 81, 6). Aceasta este starea de duhovnicie și de desăvârșire la care suntem chemați să ajungem. Prin chipul lui Dumnezeu, pe care îl purtăm în noi, avem tot ceea ce este necesar pentru împlinirea și desăvârșirea noastră. Sfinții au trăit învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după cuvântul Apostolului: «Fiți următori ai mei, precum și eu sunt al lui Hristos» (1 Corinteni 11, 1). Sfințenia se cultivă, trebuie amplificată și rodită prin fapte bune, pentru ca oamenii, văzându‑ne viețile, să slăvească pe Dumnezeu, după cum ne învață Domnul: «Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri» (Matei 5, 16). Duhovnicii pe care îi cinstim sunt sfinții noștri - călăuzitori, modele și povățuitori spre Împărăția lui Dumnezeu. Prin sfinți, Biserica se arată vie și lucrătoare; de aceea îi cinstim, rămânem atașați de ei, iar ei ne împărtășesc lumina cunoștinței lui Dumnezeu”.

La final, Mitropolitul Olteniei a amintit de sfinții canonizați de Sfântul Sinod în anul 2025: „Sfinții canonizați în acest an sunt recunoscuți ca mărturisitori ai credinței și făclii de lumină în viața Bisericii noastre. Poporul dreptmăritor a simțit puterea rugăciunilor și sfințenia Sfântului Cuvios Gherasim de la Tismana și a Sfântului Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici. Viața lor este viață de har și de lumină. Ei sunt în comuniune cu noi și vin în ajutorul celor care îi cheamă cu credință. Prezența și lucrarea lor sunt vii în Biserică, iar noi ne bucurăm de ocrotirea și mijlocirea lor. Biserica noastră este plină de har, de sfinți și de sfințenie; prin ei, Dumnezeu revarsă iubirea Sa peste lume, iar noi, cinstindu‑i, ne împărtășim din lumina și puterea lor duhovnicească”.

La finalul întâlnirii, au fost prezentate două proiecte desfășurate în parteneriat de Arhiepiscopia Craiovei și Compania de asigurări ASIROM, de către pr. consilier eparhial Alexandru Zidaru şi Alina Căileanu, director ASIROM, Dolj: Caravana medicală „Sfântul Nicodim”, destinată sprijinirii sănătății membrilor comunităților parohiale din Mitropolia Olteniei; Programul de asigurare medicală privată pentru preoți și membrii familiilor acestora, inițiativă menită să ofere sprijin concret clericilor eparhiei.