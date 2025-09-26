Conferință preoțească de toamnă în Protopopiatul Sascut

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, joi, 25 septembrie 2025, la Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” al Protoieriei Sascut, județul Bacău, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu soborul preoților Protoieriei Sascut.

În cadrul slujbei, tânărul teolog Ionuț‑Valentin Manea a primit Taina Hirotoniei întru diacon pe seama Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Scurta I.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a transmis celor prezenți binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a mulțumit părintelui protopop pentru invitație și buna organizare și a adresat îndemnuri și felicitări noului diacon, subliniind responsabilitatea și frumusețea slujirii sacerdotale.

În a doua parte a zilei, sub președinția Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, s‑a desfășurat ședința administrativă de toamnă a preoților din Protopopiatul Sascut.

Cu acest prilej, părintele Robert‑Vasile Moldoveanu, de la Parohia Orbeni II, a susținut conferința cu tema „Mărturisitorii din temnițele comuniste - modele pentru preoții zilelor noastre”. În continuare, părintele Alexandru Grigoraș, protopop al Protoieriei Sascut, a prezentat proiectele cultural‑duhovnicești și pastoral‑misionare ce vor fi continuate și dezvoltate în perioada următoare.