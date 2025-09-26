Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință preoțească de toamnă în Protopopiatul Sascut

Știri
Un articol de: Pr. Ștefan Daniil Cerbu - 26 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, joi, 25 septembrie 2025, la Paraclisul „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” al Protoieriei Sascut, județul Bacău, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu soborul preoților Protoieriei Sascut.

În cadrul slujbei, tânărul teolog Ionuț‑Valentin Manea a primit Taina Hirotoniei întru diacon pe seama Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” Scurta I.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a transmis celor prezenți binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a mulțumit părintelui protopop pentru invitație și buna organizare și a adresat îndemnuri și felicitări noului diacon, subliniind responsabilitatea și frumusețea slujirii sacerdotale.

În a doua parte a zilei, sub președinția Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, s‑a desfășurat ședința administrativă de toamnă a preoților din Protopopiatul Sascut.

Cu acest prilej, părintele Robert‑Vasile Moldoveanu, de la Parohia Orbeni II, a susținut conferința cu tema „Mărturisitorii din temnițele comuniste - modele pentru preoții zilelor noastre”. În continuare, părintele Alexandru Grigoraș, protopop al Protoieriei Sascut, a prezentat proiectele cultural‑duhovnicești și pastoral‑misionare ce vor fi continuate și dezvoltate în perioada următoare.

 

