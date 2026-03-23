Conferința preoților slujitori în cimitirele de stat din Arhiepiscopia Bucureștilor

La Parohia Afumați 2 din județul Ilfov a avut loc vineri, 20 martie, conferința preoților slujitori în cimitirele de stat din București. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială, de către un sobor de preoți, sub protia părintelui Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală, în prezența credincioșilor și a reprezentanților autorităților locale.

La eveniment a participat și părintele Florin Ionică, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat importanța acestei întâlniri cu clericii slujitori în cimitirele de stat din București.

„A fost un eveniment deosebit, cultural‑duhovnicesc, desfășurat în perioada Postului Mare, după Duminica Sfintei Cruci și înainte de Duminica a patra, închinată Sfântului Ioan Scărarul. Ne‑am adunat împreună, noi, preoții, alături de părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat, precum și de directori și reprezentanți ai autorităților locale din localitatea Afumați. Biserica Parohiei Afumați 2 s‑a dovedit neîncăpătoare, fiind plină de credincioși. Mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru această binecuvântare, precum și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, prin grija și binecuvântarea oferite în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut posibilă această întâlnire duhovnicească pentru preoții slujitori și pentru credincioșii din această localitate”, a spus părintele Florin Ionică, consilier eparhial.

În continuare, părintele Augustin Motoc, de la capela Cimitirului „Sfânta Vineri” din București, a susținut referatul: „Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș - prințesă, doamnă, mamă și monahie”.

De asemenea, părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală, a evidențiat importanța acestui moment duhovnicesc: „Am săvârșit Taina Sfântului Maslu și am profitat de faptul că ne aflăm în Postul Mare, împletind postul și rugăciunea cu dezlegările citite la finalul slujbei, astfel încât credincioșii prezenți să se poată apropia de marele praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu dezlegare de păcate și cu rugăciuni pentru sănătate sufletească și trupească. Oamenii au venit în număr mare și ne bucurăm că am putut sluji împreună în mijlocul credincioșilor.”