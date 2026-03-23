Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Conferința preoților slujitori în cimitirele de stat din Arhiepiscopia Bucureștilor

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 23 Martie 2026

La Parohia Afumați 2 din județul Ilfov a avut loc vineri, 20 martie, conferința preoților slujitori în cimitirele de stat din București. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială, de către un sobor de preoți, sub protia părintelui Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală, în prezența credincioșilor și a reprezentanților autorităților locale.

La eveniment a participat și părintele Florin Ionică, consilier eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a evidențiat importanța acestei întâlniri cu clericii slujitori în cimitirele de stat din București.

„A fost un eveniment deosebit, cultural‑duhovnicesc, desfășurat în perioada Postului Mare, după Duminica Sfintei Cruci și înainte de Duminica a patra, închinată Sfântului Ioan Scărarul. Ne‑am adunat împreună, noi, preoții, alături de părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat, precum și de directori și reprezentanți ai autorităților locale din localitatea Afumați. Biserica Parohiei Afumați 2 s‑a dovedit neîncăpătoare, fiind plină de credincioși. Mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru această binecuvântare, precum și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care, prin grija și binecuvântarea oferite în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a făcut posibilă această întâlnire duhovnicească pentru preoții slujitori și pentru credincioșii din această localitate”, a spus părintele Florin Ionică, consilier eparhial.

În continuare, părintele Augustin Motoc, de la capela Cimitirului „Sfânta Vineri” din București, a susținut referatul: „Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș - prințesă, doamnă, mamă și monahie”.

De asemenea, părintele Gheorghe Dilirici, coordonatorul preoților slujitori în cimitirele de stat din Capitală, a evidențiat importanța acestui moment duhovnicesc: „Am săvârșit Taina Sfântului Maslu și am profitat de faptul că ne aflăm în Postul Mare, împletind postul și rugăciunea cu dezlegările citite la finalul slujbei, astfel încât credincioșii prezenți să se poată apropia de marele praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu dezlegare de păcate și cu rugăciuni pentru sănătate sufletească și trupească. Oamenii au venit în număr mare și ne bucurăm că am putut sluji împreună în mijlocul credincioșilor.”

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Parohia Afumati 2
