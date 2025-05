Conferințele preoțești de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului, la final

Ultima conferință a preoţilor din Arhiepiscopia Sibiului organizată în primăvara acestui an a avut loc miercuri, 14 mai, în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu. Lucrările conferinţei au fost prezidate de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

La această conferință pastoral‑misionară au participat preoții din Protopopiatele Sibiu, Mediaș, Săliște, Avrig și Agnita, iar tema întâlnirii a fost „Centenarul Patriarhiei Române”. În deschiderea conferinței, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a evidenţiat apostolicitatea Bisericii Ortodoxe Române, temelia demnităţii şi identităţii poporului român.

„În aceşti 100 de ani, Biserica noastră a progresat foarte mult pentru că ea a fost de la început o Biserică apostolică. Noi nu am fost încreştinaţi de alţii, precum vecinii noştri, ci în momentul în care ne‑am născut români, ne‑am născut creştini de rit răsăritean. Originea aceasta a conlucrat şi a stat ca temelie la formarea poporului român. Suntem de multe ori nepăsători şi credem că lucrurile merg de la sine, dar nu numai că trebuie să fim sensibili, ci trebuie să apărăm şi să promovăm aceste valori spirituale pe care Biserica le imprimă neamului. Cunoaştem bine ospitalitatea românească. Unde aţi mai auzit în lume despre o astfel de manifestare? Unde au învăţat românii aceasta? Nu de la filosofi, ci de la Mântuitorul Iisus Hristos, cu învăţătura Sa mântuitoare. Toate aceste lucruri noi le avem în sânge şi trebuie să reactivăm în noi ceea ce Biserica noastră ne‑a învăţat şi să oferim credincioşilor noştri”, a spus ierarhul.

Eforturile Bisericii în societate

Pr. prof. dr. Vasile Mihoc, vicarul‑administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, a vorbit în cadrul conferinţei despre eforturile depuse în cei 100 de ani de Biserica noastră pentru a depăşi greutăţile întâmpinate în activitatea sa pastoral‑misionară.

„În cei 100 de ani de Patriarhie Română s‑au întâmplat foarte multe lucruri bune. Biserica noastră a progresat cu adevărat foarte mult. Istoria ne arată ce a însemnat acest progres şi să ne gândim ce era Biserica înainte de unirea Principatelor. Să ne gândim ce era Biserica Ortodoxă din Transilvania când a venit aici Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, după atâta timp de asuprire, neavând dreptul de a avea măcar Mitropolie. Suntem acum într‑o mişcare importantă, în primul rând spirituală. Gândiţi‑vă că noi înşine am cunoscut o perioadă în care Biserica noastră era constrânsă din toate părţile. Nu aveam cărţi, erau revistele bisericeşti pe care le citeam cu sârg, dar acum avem cărţi, radio, televiziune, avem foarte multe lucruri care nu s‑au făcut uşor. Sigur, vedem şi lipsuri, dar de asta suntem aici, ca să depăşim aceste lipsuri. Situaţia noastră poate fi mai mult mai bună în condiţiile de acum dacă ne dorim şi dacă punem partea noastră de lucru”, a spus pr. prof. dr. Vasile Mihoc.

Bazele canonice ale autocefaliei

Invitatul conferinței de la Sibiu a fost pr. conf. univ. dr. Irimie Marga de la Facultatea de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, care a prezentat lucrarea „Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române din perspectivă canonic‑istorică. Contribuţia pr. prof. Liviu Stan”. Lucrarea a evidenţiat principalele argumente canonice şi istorice pentru autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, după opera pr. prof. Liviu Stan.

„Condiţiile obiective de bază care au determinat constituirea Bisericilor autocefale pot fi identificate astfel: o condiţie firească, sub formă de năzuinţă naturală spre independenţă şi libertate, iar pe de altă parte, sub forma unor condiţii naturale, geografice, economice, culturale şi naţionale, precum şi sub forma unor împrejurări de forţă majoră; o bază dogmatică, şi anume constituirea autocefaliilor în cadrul Bisericilor Ortodoxe, are din punct de vedere dogmatic o justificare desăvarşită, atât prin sinodalitate, cât şi prin succesiunea apostolică, neafectând prin nimic unitatea Bisericii şi încadrându‑se deopotrivă şi în organizarea sinodală a Bisericii şi în transmiterea puterii bisericeşti pe cale de succesiune apostolică; o bază canonică ‑ cel mai vechi Canon şi cel mai important care reprezintă sau constituie baza canonică a autocefaliei este Canonul 34 apostolic (...); o bază politică, determinată de puterea de stat”, a spus pr. conf. univ. dr. Irimie Marga.

În ultima parte a conferinţei au fost prezentate trei referate. Astfel, pr. Gheorghe Bogdan Neacșu de la Parohia Ghijasa de Sus, Protopopiatul Agnita, a prezentat referatul „Clerici și mireni care s‑au implicat în recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, apoi pr. Ovidiu Vasu de la Parohia Poplaca II, Protopopiatul Sălişte, a prezentat lucrarea „Evenimentele premergătoare ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie”, iar în încheiere, pr. Adrian Condurache de la Parohia Ruși, Protopopiatul Mediaş, a prezentat referatul „Provocările și izbânzile Bisericii Ortodoxe Române în activitatea desfăşurată în secolul trecut”.

La final, preoții participanți au avut posibilitatea să adreseze întrebări celor care au prezentat lucrările ştiinţifice în cadrul conferinței.