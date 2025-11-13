Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din judeţul Bistrița-Năsăud

Știri
Un articol de: Darius Echim - 13 Noiembrie 2025

La Școala primară „Sfântul Stelian” din Bistrița a avut loc Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Bistrița-Năsăud, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul întâlnirii de luni, 10 noiembrie, au fost analizate activitățile educaționale și de formare religioasă a elevilor.

Consfătuirea a fost prezidată de ierarh, care a adresat un cuvânt de binecuvântare şi sfaturi duhovniceşti cadrelor didactice, subliniind importanța misiunii unui dascăl de vocație, în special a profesorului de religie. De asemenea, l-a oferit ca exemplu pe Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction Munteanu, de la Cluj, recent canonizat, care a fost prigonit de regimul comunist.

Părintele Mitropolit Andrei i-a felicitat și premiat pe cei 24 de elevi olimpici din județul Bistrița-Năsăud (ciclul gimnazial și liceal) care, în anul școlar 2024–2025, au obținut premii și mențiuni la Olimpiada de Religie, fazele județeană și națională. Din partea ierarhului, fiecare elev olimpic și profesor coordonator a primit o diplomă de apreciere și cartea „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, iar elevii au primit și premii în bani.

În continuare, au vorbit protopopul de Bistrița, pr. Marius Pintican, și managerul Școlii primare „Sfântul Stelian” din Bistrița, pr. Tudor Mudure. Întâlnirea a fost moderată de inspectorul școlar pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, pr. prof. Adrian Cherhaț, care a prezentat câteva aspecte de ordin administrativ. 

 

