Consfătuirea anuală a profesorilor de religie din județul Sibiu

Profesorii de religie din judeţul Sibiu au participat luni, 29 septembrie 2025, la consfătuirea anuală organizată la început de an şcolar pentru a discuta diferite aspecte ale activităţilor didactice şi extraşcolare. La consfătuirea desfășurată în mediul online a participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

La consfătuire au mai participat inspectorul pentru învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, și inspectorul școlar pentru Religie din județul Sibiu, prof. Gabriela Frățilă, informează Mitropolia Ardealului.

La începutul întâlnirii din mediul online, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le‑a mulțumit dascălilor de religie de la şcolile şi liceele din județul Sibiu pentru activitatea lor din anul şcolar trecut și i‑a felicitat pentru rezultatele deosebite obținute în procesul educațional și la concursurile județene și naționale la care au participat mulţi dintre elevii sibieni.

„Să vă dea Bunul Dumnezeu sănătate tuturor, copiilor multă înţelepciune, iar profesorilor răbdare ca să aibă această misiune de a transmite învăţătura de credinţă celor mai alese fiinţe pentru că, indiferent cât îi considerăm noi de neascultători, de răsfăţaţi, de indispuşi de a înţelege lucruri profunde, copiii au mult mai mult decât noi, au sinceritate şi deschidere spre frumos, spre adevăr, spre credinţă. Cred că aţi văzut aceste lucruri încă de la clasele mai mici şi apoi la clasele mai mari, dar mai ales când aţi reuşit să‑i duceţi pe cei mici până la clasele mari, aproape de noi şi chiar să ajungă la olimpiade. Să ştiţi că pentru mine rezultatul cel mai important sau examenul cel mai important pe care îl dă învăţământul religios este la olimpiade. Dacă la olimpiadele de religie noi avem mulţi copii, deci avem olimpici şi în domeniul acesta, înseamnă că viitorul nu este pierdut şi ne ajută Dumnezeu şi pe noi, şi pe copii, şi pe familiile lor, ca să putem să stăm într‑o legătură, într‑o unitate, într‑o permanentă colaborare. Treceţi peste toate necazurile, peste toate greutăţile, peste toate inconvenientele şi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că am reuşit să realizăm ce am realizat, să nu fim mulţumiţi cu cât am făcut şi să facem şi mai mult, pentru că putem şi avem resurse destule”, a spus ierarhul.

În cadrul consfătuirii au mai fost discutate subiecte de ordin administrativ pentru acest an școlar, aspecte din activitatea didactică a dascălilor de religie, modalitățile de implicare a dascălilor și elevilor în activități ale Bisericii, precum și rolul parohiilor în susținerea învățământului din județul Sibiu.