Consfătuirea responsabililor de cateheză din protopopiatele Eparhiei Iașilor

Un articol de: Marius Nedelcu - 05 Noiembrie 2025

La Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași a avut loc în perioada 3‑4 noiembrie cea de‑a 12‑a ediție a consfătuirii anuale cu responsabilii de cateheză din protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor, informează doxologia.ro. La debutul întâlnirii de luni, 3 noiembrie, a participat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, care a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a susținut un atelier catehetic. La eveniment au participat și reprezentanți ai eparhiilor Mitropoliei Olteniei, precum și din partea Arhiepiscopiei Tomisului.

Părintele Bogdan Racu, inspector eparhial și coordonator al Biroului de cateheză al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis mai multe informații referitoare la întâlnire: „Am avut un atelier susținut de PS Părinte Nichifor Botoșăneanul, care a pus accentul pe programe catehetice în parohii, nu de scurtă durată, ci alcătuite într‑un mod sistematic și care urmăresc rezultate pe măsură. Cu alte cuvinte, să ducem cateheza dintr‑o zonă a cunoștințelor într‑o zonă a trăirilor pe baza învățăturii de credință. Anul acesta, o altă noutate va fi și atelierul de lucru în zona instrumentelor, un atelier pentru Excel și despre modul cum poate acesta să servească unei baze de date, de analiză și de prognoză pentru activitatea catehetică. Miercuri, după desfășurarea consfătuirii catehetice, vom avea o întâlnire cu părinții din eparhiile Mitropoliei Olteniei și cu reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru a stabili coordonatele unui proiect de colaborare între eparhiile noastre cu beneficii pentru preoții din parohii”.

În cadrul consfătuirii, clericii responsabili de cateheză au analizat activitatea biroului din acest an, au evaluat activitatea catehetică la nivel de parohie și protopopiat și au dezbătut câteva propuneri de proiecte pentru anul următor.

Marți, preoții participanți au săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Gheorghe” -Lozonschi și au continuat atelierele tematice începute luni, iar spre finalul întâlnirii, a avut loc un schimb de experiență cu reprezentanții eparhiilor invitate.

 

