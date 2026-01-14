Credincioşi harghiteni reuniţi în rugăciune

În Duminica după Botezul Domnului, Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc a îmbrăcat veșmânt de sărbătoare, adunând numeroși credincioși la Sfânta Liturghie.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârşit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a fost citit pasajul scripturistic în care se prezintă începutul propovăduirii publice a Mântuitorului Iisus Hristos, Cel care cheamă la pocăință și vestește apropierea Împărăției cerurilor.

Pornind de la cuvintele Evangheliei de la Matei, capitolul 4, versetul 17 - „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Cuvântul lui Dumnezeu - Lumina care luminează”.

„Mântuitorul S-a stabilit în Capernaum, care avea să devină patria Sa. Evanghelistul Matei arată că acest fapt împlinește profeția lui Isaia despre pământurile Zabulon și Neftali, peste care au venit triburile păgâne, aducând închinarea la idoli. «Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit». Lumină le-a răsărit pentru că Împărăția lui Dumnezeu era în mijlocul lor, Fiul lui Dumnezeu aducând cuvântul luminii”, a spus ierarhul.

Preasfinţitul Părinte Andrei a mai vorbit despre schimbarea vieții prin pocăinţă: „Unde este dezordine, fă ordine, pentru că cel mai greu este să-ți faci curățenie în suflet. Binele trebuie făcut prin harul și lucrarea Duhului Sfânt. În Împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra oricum, dar ea este deschisă oricui dorește să devină atlet al lui Hristos”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei i-a binecuvântat pe toți cei prezenți.