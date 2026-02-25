Credincioși uniți în rugăciune la Catedrala din Cluj‑Napoca

În prima săptămână a Postului Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș‑Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la alte facultăți din oraș, participă la slujbele specifice acestei perioade.

Programul duhovnicesc de anul acesta a fost deschis duminică seara, 22 februarie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a săvârşit Vecernia iertării, urmată de programul catehetic duminical.

Cu acest prilej, în cadrul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și Preasfânta Sa Maică”, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură despre rolul și importanța Postului Mare.

„Postul Mare ne dă posibilitatea să ne facem mai buni. (…) Toate faptele cele bune făcute în timpul postului vor fi primite dacă îi iertăm pe cei din jurul nostru care ne‑au greșit”.

Ierarhul i‑a îndemnat pe credincioși la strădanie duhovnicească în această perioadă: „În perioada aceasta ne străduim, după puterile noastre, să ne facem mai buni, să‑i ajutăm pe cei necăjiți, să postim, să ne rugăm, să citim Sfânta Scriptură și multe alte lucruri pe care le putem face pentru a ne îndrepta și a ne sfinți viața. Să nu uităm, e foarte important să ne spovedim bine. Dorim ca postul acesta să vă fie liniștit, minunat și mângâietor, plin de har și de pace!”.

Alături de ierarh, în rugăciune s‑au aflat slujitorii catedralei, părinții profesori, studenți și elevi ai celor două instituţii de învăţământ teologic din municipiu, precum și numeroși credincioși clujeni.

Răspunsurile la strană au fost date de corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, și de corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La final, ierarhul a citit rugăciunea specială de dezlegare specifică perioadei de intrare în Postul Mare. Apoi, a avut loc ritualul sărutării păcii, când Arhipăstorul, toți preoții și credincioșii prezenți și‑au cerut și dăruit iertarea.

În prima și ultima săptămână din Postul Mare, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj‑Napoca intensifică programul de rugăciune prin participarea la slujbele speciale săvârșite în această perioadă, atât la paraclisele școlilor teologice, cât și la Catedrala Mitropolitană din municipiu. La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special rosteşte un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți asupra perioadei pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.