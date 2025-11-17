„Crosul andreian” la Galați

Credincioșii din municipiul Galați au participat duminică, 16 noiembrie, la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală din oraș. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Pilda samarineanului milostiv, subliniind importanța recunoașterii aproapelui prin iubire și milă, mai ales în această perioadă de pregătire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat și exemplul tinerilor participanți la „Crosul andreian”, care s‑au mobilizat pentru a oferi sprijin unei fetițe de patru ani aflate în suferință.

De asemenea, ierarhul a citit credincioşilor scrisoarea pastorală transmisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru prima duminică din Postul Naşterii Domnului din anul 2025.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, filialele gălățene ale Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români și ale Ligii Studenților au organizat sâmbătă, 15 noiembrie, o amplă acțiune sportiv‑caritabilă dedicată sprijinirii Ioanei Mabel, o fetiță de patru ani din județul Galați, diagnosticată cu amiotrofie musculară spinală.

Cea de‑a patra ediție a „Crosului andreian” a reunit peste 500 de tineri, într‑o manifestare ce a îmbinat sportul cu solidaritatea. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Universității „Dunărea de Jos”, Primăriei Galați și al principalelor instituții locale, iar asistența medicală a fost asigurată de voluntarii SRAU și UVSAR Galați.

Participanții au alergat pe traseul de 2.000 de metri de pe strada Domnească, sosirea fiind la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, unde au fost întâmpinați și premiați de Înaltpreasfințitul Părinte Casian. Tinerii au primit medalii, diplome și daruri, iar fondurile strânse vor sprijini tratamentele Ioanei Mabel.

După premiere, ierarhul i‑a invitat pe tinerii participanți în salonul oficial al Muzeului eparhial, unde le‑a adresat un cuvânt de învățătură despre comuniune și fapta bună, avându‑l ca model pe Sfântul Apostol Andrei. Ziua s‑a încheiat cu o rugăciune în capela muzeului, într‑o atmosferă de solidaritate și speranță.