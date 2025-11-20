„Ctitori de cultură românească” la Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari

La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală a avut loc miercuri, 19 noiembrie, etapa finală a proiectului educațional „Ctitori de cultură românească”, ajuns la a 7‑a ediție.

Proiectul este înscris în Calendarul Activităților Educative Municipale (CAEM), iar tematica acestuia se stabilește în funcție de Anul comemorativ și omagial declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Anul acesta tema a fost: „Personalități ale Bisericii Ortodoxe Române care au contribuit la dezvoltarea culturii românești”.

Organizatorii concursului „Ctitori de cultură românească” sunt: Colegiul Național „Mihai Viteazul” (inițiator) şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului București (ISMB), având ca parteneri Arhiepiscopia Bucureștilor, Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari și Asociația Profesorilor de Religie.

La concurs au participat elevi din 13 unități școlare din București, iar pentru etapa finală s‑au calificat 27 de elevi. Premiile și diplomele de participare, oferite cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin Sectorul învățământ și activități cu tineretul, au fost înmânate de către prof. Sorina Ciucă, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, coordonatoarea proiectului, în prezența prof. Dragoș Ioniță, inspector la ISMB, a profesorilor evaluatori și coordonatori.

La finalul festivității de premiere, părintele paroh Constantin Stoica și ceilalți slujitori ai parohiei i‑au felicitat pe elevii înscriși în concurs, pe inițiatori și pe profesorii coordonatori.