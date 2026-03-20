Cursuri de formare pentru clerici la Mănăstirea Strâmba, Sălaj

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Strâmba, județul Sălaj, a avut loc, în perioada 17‑19 martie, prima serie a cursurilor de îndrumare pastoral‑duhovnicească pentru clericii din Episcopia Sălajului.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat marţi, 17 martie, la slujba de Te Deum săvârşită de clericii prezenți, între care s‑au aflat consilierul cultural al episcopiei, pr. Mihai Dobocan, şi starețul mănăstirii, arhim. Grighentie Oțelea.

În cadrul sesiunii de formare, Preasfințitul Părinte Benedict a susținut cursul „Trepte de formare spirituală și pastorală inspirate din învățătura Sfântului Ioan Scărarul”, în care a urmărit principalele dimensiuni ale formării lăuntrice a preotului. Pornind de la învățătura Sfântului Ioan Scărarul, ierarhul a vorbit despre nevoia așezării lui Dumnezeu în centrul vieții interioare, despre depășirea tendinței de control anxios și despre cultivarea discernământului și a ascultării ca temelii ale unei slujiri echilibrate și responsabile.

În continuare, au fost evidențiate câteva repere esențiale ale maturizării preoțești, precum dobândirea blândeții și a răbdării, puterea de a se ridica după cădere, fără descurajare, precum și necesitatea unui echilibru real între Altar și cămin, între solicitările slujirii și responsabilitățile vieții de familie. În acest context, au fost subliniate importanța prezenței autentice în familie, nevoia unor limite sănătoase în viața pastorală și lucrarea compasiunii însoțite de discernământ în raport cu suferințele și fragilitățile oamenilor.

Ierarhul a insistat asupra unor aspecte concrete ale slujirii publice a preotului, arătând importanța spovedaniei ca spațiu de încredere și vindecare, în care credinciosul este călăuzit spre mărturisire cu tact și răbdare, a însoțirii diferențiate a celor aflați în dificultate, a prevenirii din timp a tensiunilor din comunitate și a asumării unei slujiri misionare animate de iubire, grijă și responsabilitate față de cei prezenți, dar și față de cei aflați la marginea vieții bisericești.

Preasfințitul Părinte Benedict a săvârşit, apoi, Liturghia Darurilor înainte sfințite în biserica mănăstirii, alături de clericii participanți.

Cursurile de îndrumare pastoral‑duhovnicească se desfășoară sub forma unor colocvii, cu caracter practic și formativ, reunind preoți recent hirotoniți sau cu o vechime de până la cinci ani în preoție din Episcopia Sălajului. Programul a îmbinat rugăciunea și slujirea liturgică cu sesiuni de formare și dialog, fiind abordate teme de duhovnicie, pastorație, administrație și responsabilitate economică, oferind participanților repere practice pentru slujirea pastorală și pentru provocările concrete din viața parohială.