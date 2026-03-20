Cursuri de formare pentru clerici la Mănăstirea Strâmba, Sălaj

Cursuri de formare pentru clerici la Mănăstirea Strâmba, Sălaj

Un articol de: Ionuţ Chifa - 20 Martie 2026

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Strâmba, județul Sălaj, a avut loc, în perioada 17‑19 martie, prima serie a cursurilor de îndrumare pastoral‑duhovnicească pentru clericii din Episcopia Sălajului.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a participat marţi, 17 martie, la slujba de Te Deum săvârşită de clericii prezenți, între care s‑au aflat consilierul cultural al episcopiei, pr. Mihai Dobocan, şi starețul mănăstirii, arhim. Grighentie Oțelea.

În cadrul sesiunii de formare, Preasfințitul Părinte Benedict a susținut cursul „Trepte de formare spirituală și pastorală inspirate din învățătura Sfântului Ioan Scărarul”, în care a urmărit principalele dimensiuni ale formării lăuntrice a preotului. Pornind de la învățătura Sfântului Ioan Scărarul, ierarhul a vorbit despre nevoia așezării lui Dumnezeu în centrul vieții interioare, despre depășirea tendinței de control anxios și despre cultivarea discernământului și a ascultării ca temelii ale unei slujiri echilibrate și responsabile.

În continuare, au fost evidențiate câteva repere esențiale ale maturizării preoțești, precum dobândirea blândeții și a răbdării, puterea de a se ridica după cădere, fără descurajare, precum și necesitatea unui echilibru real între Altar și cămin, între solicitările slujirii și responsabilitățile vieții de familie. În acest context, au fost subliniate importanța prezenței autentice în familie, nevoia unor limite sănătoase în viața pastorală și lucrarea compasiunii însoțite de discernământ în raport cu suferințele și fragilitățile oamenilor.

Ierarhul a insistat asupra unor aspecte concrete ale slujirii publice a preotului, arătând importanța spovedaniei ca spațiu de încredere și vindecare, în care credinciosul este călăuzit spre mărturisire cu tact și răbdare, a însoțirii diferențiate a celor aflați în dificultate, a prevenirii din timp a tensiunilor din comunitate și a asumării unei slujiri misionare animate de iubire, grijă și responsabilitate față de cei prezenți, dar și față de cei aflați la marginea vieții bisericești.

Preasfințitul Părinte Benedict a săvârşit, apoi, Liturghia Darurilor înainte sfințite în biserica mănăstirii, alături de clericii participanți.

Cursurile de îndrumare pastoral‑duhovnicească se desfășoară sub forma unor colocvii, cu caracter practic și formativ, reunind preoți recent hirotoniți sau cu o vechime de până la cinci ani în preoție din Episcopia Sălajului. Programul a îmbinat rugăciunea și slujirea liturgică cu sesiuni de formare și dialog, fiind abordate teme de duhovnicie, pastorație, administrație și responsabilitate economică, oferind participanților repere practice pentru slujirea pastorală și pentru provocările concrete din viața parohială. 

 

  • Conferință duhovnicească la Facultatea de Drept din București Știri
    Conferință duhovnicească la Facultatea de Drept din București

    În seara zilei de marți, 17 martie, Facultatea de Drept din București a găzduit conferința intitulată „Doamne, învață-mă să fiu om!” Prelegerea a fost susținută de părintele dr. Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris. În același cadru a fost lansat și un volum dedicat dezvoltării umane într-o epocă dominată de progresul tehnologic. Dialogul dintre teologie, vocația spirituală a omului, știință și provocările contemporane a fost abordat de părintele Răzvan Ionescu pe parcursul conferinței desfășurate în Aula Magna a Facultății de Drept din Capitală. O atenție deosebită a fost acordată provocărilor pe care inteligența artificială le aduce în rândul societății. „Există un chip foarte personal și personalizat cu care fiecare dintre noi Îl trăiește pe Dumnezeu. Astăzi există tendințe globale ale oamenilor de a-L ocoli pe Dumnezeu și a se descurca singuri. Oferta tehnologică alimentează porniri și căutări în direcția auto-îndumnezeirii, lucru care poate suna fascinant, dar care nu provine din cultura creștină. Cred că, dacă ne dăm seama că deciziile noastre au un impact exis­tențial, adică au repercusiuni asupra vieții întregi și asupra a ceea ce devenim în veșnicie, ajungem la concluzia că, fără a ne preda în mâinile lui Dumnezeu, autorul adevărat al proiectului care suntem noi, nu putem învăța să fim oameni”, a declarat părintele Răzvan Ionescu pentru TRINITAS TV.

    19 Mar, 2026
