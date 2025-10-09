Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cursuri pentru obținerea definitivatului pentru clericii monahi din Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Un articol de: Pr. Gabriel Leonte - 09 Octombrie 2025

După sesiunea din luna iunie a anului curent, în perioada 5-8 octombrie 2025, Sectorul învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, prin intermediul Centrului de Formare Continuă, a organizat la Centrul cultural‑pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” de la Durău, județul Neamț, o nouă sesiune de cursuri pentru obținerea gradului profesional definitiv.

Un număr de 45 de clerici monahi din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au participat, în aceste zile, la cursuri susținute de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, susținând și examenul scris pentru promovarea gradului definitiv.

Programul a presupus slujirea Sfintei Liturghii în biserica cu hramul „Buna Vestire” a Mănăstirii Durău în fiecare zi și participarea la rugăciunea de seară, în comun, în paraclisul Centrului „Sfântul Daniil Sihastrul”.

Participanții au avut bucuria de a sluji Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și cu arhimandriții Melchisedec Velnic, exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Nicolae Dănilă, exarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și Zaharia Curtean, exarh al Episcopiei Hușilor.

În cuvântul adresat monahilor participanți la cursuri, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat sensul vieții monahale și importanța statorniciei în credința ortodoxă: „Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare, transformând încercările în trepte spre sfințire. În anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea, cinstind pe sfinții nou canonizați, înțelegem că jertfa și statornicia în credință luminează întreaga Biserică. Martirajul este mărturia supremă a credinței și a iubirii pentru Hristos”.

Cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție reprezintă atât o etapă din strategia de formare continuă a Arhiepiscopiei Iașilor, cât și un mijloc de perfecționare a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor pastorale.

 

