Debutul sărbătorii de vară a Ocrotitorului Bucureștilor

Data de 13 iulie reprezintă un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru credincioșii bucureșteni, în special pentru cei care trec pragul Catedralei Patriarhale istorice. În ajunul zilei de prăznuire a Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, sărbătoarea de vară a Ocrotitorului Capitalei a debutat cu săvârșirea slujbei Privegherii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului aflat pe Colina Bucuriei.

La finalul slujbei Vecerniei cu Litie, Preasfinția Sa a adresat celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură în care a vorbit despre ajutorul necontenit oferit de cuviosul aflat în cetatea Bucureștilor de 252 de ani: „Începând cu anul 2024, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou are două sărbători înscrise în calendarul Bisericii noastre: cea de astăzi, 13 iulie, în amintirea zilei în care cinstitele sale moaște au fost aduse la București, în anul 1774, în vremea Mitropolitului Grigorie al II‑lea al Țării Românești, precum și sărbătoarea sa îndătinată, din 27 octombrie, când mii de credincioși, tineri şi vârstnici, oameni din toate colțurile țării, dar şi de peste hotare, devin preț de câteva zile pelerini și închinători la moaștele sale şi ale altor sfinți ai Ortodoxiei, aduse spre cinstire la București. Cine nu s‑a bucurat de ajutorul și mângâierea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou? Cine nu a simțit puterea rugăciunilor sale în timpuri de încercări și ispite? O comoară mare s‑a dăruit neamului românesc prin moaștele sale purtătoare de har, ce străjuiesc cea mai înaltă și importantă colină a Capitalei României. Puterea și prezența Sfântului Cuvios Dimitrie a încurajat istoria Bisericii acestui neam, pe domnitorii, ierarhii, clericii, monahii şi mulțimea credincioşilor care găsesc mereu alinare și ajutor, rugându‑se înaintea moaștelor sale. Rugăciunea și mijlocirea lui înaintea tronului Preasfintei Treimi ne‑au ferit de multe primejdii. El a hrănit poporul în vremuri de foamete, a adus ploaie la vreme de secetă, a adus pace în vremuri de războaie, a vindecat bolnavi, ne‑a izbăvit în timpuri de molime, a mângâiat, a încurajat și a întărit în credință pe toţi cei care au alergat la sfintele sale moaște cu credință și evlavie”.

Ierarhul a amintit câteva dintre momentele de cumpănă ale cetății Bucureștilor în care Sfântul Dimitrie a fost chemat în rugăciune: „De‑a lungul sfertului de mileniu de la venirea în București a cinstitelor sale moaște, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost cinstit ca ocrotitor duhovnicesc și grabnic ajutător pentru credincioșii aflați în nevoie sau încercați de necazuri. Din acest motiv, Sfântul Dimitrie a fost mereu căutat în rugăciune, iar în împrejurări deosebite, sfintele sale moaște au fost purtate în procesiuni pentru mângâierea credincioșilor, dar și ca mijloc de tămăduire de boli și izbăvire de calamități. Sunt cunoscute procesiunile organizate în timpul «ciumei domnitorului Caragea» din 1815, la seceta din anul 1827, în perioada holerei din 1831, dar și în timpul pandemiei de COVID‑19”.

De asemenea, Preasfinția Sa a evidențiat faptul că Sfântul Dimitrie este grabnic ajutător nu doar al credincioșilor bucureșteni: „El se bucură de mare evlavie în rândul tuturor credincioşilor. După minunile săvârșite încă de la aducerea sfintelor sale moaște în București, în 1774, Sfântul Dimitrie a primit și supranumele de «Ocrotitorul Bucureștilor», pentru că a vegheat și încă veghează asupra Capitalei. Însă ajutorul lui nu se limitează doar la Capitală, ci el veghează asupra tuturor celor care îl cheamă în rugăciune cu credință. În istoria de peste 250 de ani de prezență a moaștelor sale în cetatea Bucureștilor, Sfântul Cuvios Dimitrie a săvârșit nenumărate minuni, unele consemnate, altele știute doar de Dumnezeu. S‑a arătat bolnavilor și i‑a vindecat, i‑a ajutat pe săraci, pe văduve, pe orfani pe toți cei care îi cer ajutorul. Trebuie doar ca și noi, cu nădejde și credință, să‑i cerem ajutorul, cu atât mai mult în aceste vremuri grele, de încercări”.

La finalul slujbei Privegherii, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului va fi purtată în procesiune în jurul Catedralei. Răspunsurile liturgice sunt oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale condus de arhid. Mihail Bucă.

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