Hramul de vară al Paraclisului Catedralei Naționale din București

Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și‑a sărbătorit hramul închinat cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița”. Cu această ocazie, după săvârșirea slujbei Privegherii din ajunul sărbătorii, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi, 12 iulie, la Altarul de vară de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Credincioșii veniți din toate colțurile țării au înconjurat cu bucurie aşezământul Paraclisului Catedralei Naţionale, s‑au rugat la Dumnezeiasca Liturghie şi s‑au închinat icoanei Maicii Domnului „Prodromița”.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de PS Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte: arhim. Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale istorice din București, arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Naționale, arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal; arhim. Antipa Burghelea; precum şi alţi preoţi şi diaconi din Administraţia Patriarhală şi din administraţia Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum și slujitori ai Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț.

În cuvântul de învățătură, pornind de la minunea vindecării paraliticului din Capernaum, relatată în Evanghelia după Matei (9, 1‑8), Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cunoaște gândurile oamenilor.

„În textul evanghelic ni se spune că era atât de multă lume adunată, încât prietenii celui paralizat nu au putut să‑l aducă prin intrarea principală a casei. Au fost nevoiți să‑l coboare pe cel suferind cu ajutorul unor frânghii prin acoperiș. Evanghelia spune că «văzând credința lor» (Matei 9, 2), Mântuitorul i‑a grăit celui suferind. Mântuitorul a început prin cuvintele: «Iertate îți sunt păcatele», ceea ce arată că omul avea păcate pe care Domnul nu le‑a făcut cunoscute înaintea celor de față. După rostirea acestor cuvinte, unii dintre cărturarii și fariseii prezenți, care Îl urmăreau cu atenție pentru a‑L învinui, L‑au acuzat de blasfemie sau de hulă, socotind că numai Dumnezeu poate ierta păcatele (Matei 9, 3). Evanghelia ne descoperă astfel că Mântuitorul Hristos cunoștea gândurile lor, chiar dacă acestea nu fuseseră exprimate cu glas tare”, a explicat Preasfinția Sa.

În continuare, pornind de la relatarea evanghelică, Preasfinția Sa a subliniat că adevărata prietenie este mai de preț decât orice bogăție materială. „Patru prieteni, deși par un număr mic, înseamnă, de fapt, foarte mult. Un prieten adevărat valorează mai mult decât o avere întreagă. Un om care nu este prieten doar înaintea oamenilor, ci și în realitate este o adevărată comoară. Acești patru bărbați au fost o adevărată comoară pentru omul paralizat. Părinții Bisericii ne îndeamnă să avem prieteni mai buni decât noi. (...) Evanghelia de astăzi ne arată că prietenul adevărat este Mântuitorul Hristos. Ceilalți pot fi, uneori, prieteni buni, însă singurul prieten adevărat este Mântuitorul Hristos. De aceea se cuvine să‑I cerem prietenia.”

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de prețuire și dragoste frățească, din partea comunității Paraclisului Catedralei Naționale, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a primit un frumos aranjament floral.