Priveghere în cinstea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” în Capitală

Cu o zi înainte de sărbătoarea închinată Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița”, sâmbătă, 11 iulie, Paraclisul Catedralei Naționale și‑a cinstit ocrotitoarea spirituală printr‑un program liturgic deosebit. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit slujba Privegherii, care a cuprins Vecernia cu Litia, urmată de Utrenie, la Altarul de vară al sfântului lăcaș, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Odată cu lăsarea serii, programul liturgic a debutat prin oficierea Vecerniei cu Litia de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte: părintele arhimandrit Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București; părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal; părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal; părintele Codruț‑Marian Toader, inspector eparhial; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, și diaconii Adrian Butuc și Cristian Copceag.

La finalul slujbei Vecerniei cu Litie, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit un cuvânt de învățătură adresat credincioșilor veniți din toate colțurile țării, în care a subliniat că, prin grija Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Paraclisul Catedralei Naționale se află și sub ocrotirea duhovnicească a Maicii Domnului, cinstită prin Sfânta Icoană „Prodromița”.

„Prin grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a fost așezat, încă de la sfințirea sa, în anul 2011, sub ocrotirea Maicii Domnului «Prodromița», când a fost așezată aici spre închinare o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Prodromița» de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos. Această copie a Icoanei Maicii Domnului «Prodromița» de la Paraclisul Catedralei Naționale este o reproducere fidelă, în mărime naturală, a celei de la Sfântul Munte Athos, atât în ceea ce privește pictura, cât și ferecătura sa, spre deosebire de alte copii ale acestei icoane. Icoana Maicii Domnului «Prodromița», al cărei nume înseamnă «Înaintemergătoarea», este o icoană făcătoare de minuni, nefăcută de mână omenească, aflată în tezaurul Schitului românesc «Sfântul Ioan Botezătorul»‑Prodromu din Sfântul Munte Athos, supranumit «Grădina Maicii Domnului». Ea reprezintă cea mai de preț icoană a comunității românești din Athos, întrucât icoanele nefăcute de mână omenească sunt foarte puține în întreaga lume ortodoxă. Așezarea Paraclisului Catedralei Naționale sub ocrotirea Maicii Domnului «Prodromița» a fost aleasă având în vedere legătura profundă dintre România, numită adesea «Grădina Maicii Domnului», și evlavia românilor față de Sfântul Munte Athos, precum și față de spiritualitatea isihastă și tradiția monahală athonită. Icoana Maicii Domnului «Prodromița» este, totodată, o mărturie a credinței și a evlaviei poporului român, deoarece a fost pictată în țara noastră, la Iași, prin post și rugăciune, de către iconarul român Iordache Nicolau, iar chipurile Maicii Domnului și ale Pruncului Iisus Hristos s‑au zugrăvit în chip minunat, fără intervenție omenească”, a explicat Preasfinția Sa.

De asemenea, ierarhul a subliniat că Sfânta Icoană a Maicii Domnului „Prodromița” reprezintă o mărturie vie a prezenței și contribuției spiritualității românești în Sfântul Munte Athos.

„Această icoană este, totodată, o mărturie a prezenței românești la Muntele Athos, precum și a deosebitei contribuții a românilor la acest important centru al spiritualității ortodoxe. «Nici un alt popor pravoslavnic nu a făcut atâta bine pentru Athos, cât au făcut românii», spunea cu admirație cercetătorul și bizantinologul ortodox Porfir Uspenski. În semn de recunoștință, monahii din Sfântul Munte Athos au exercitat, la rândul lor, o influență profundă asupra spiritualității, culturii și artei din Țările Române. În istoria Mitropoliei Țării Românești sunt consemnați ierarhi care, înainte de alegerea lor în scaunul mitropolitan, au viețuit ca monahi athoniți, între aceștia numărându‑se mitropolitul isihast Hariton, urmaș al Sfântului Ierarh Iachint de Vicina în scaunul Mitropoliei Țării Românești, precum și Mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei”.

Sărbătoarea închinată cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” va continua și mâine, în ziua de prăznuire a sfântului odor la Paraclisul Catedralei Naționale.

Galerie foto în curs de actualizare...