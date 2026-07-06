Programul sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București va fi sărbătorită luni, 13 iulie. Cu acest prilej, la Catedrala Patriarhală istorică vor avea loc mai multe evenimente liturgice închinate Ocrotitorului spiritual al Bucureștilor.

În ajunul sărbătorii Aducerii moaștelor Ocrotitorului Bucureștilor, duminică, 12 iulie, începând cu ora 17:00, în Catedrala Patriarhală va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un bogat sobor de preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei de priveghere, va avea loc o procesiune în jurul Catedralei cu racla cu cinstitele moaște ale Sfântului. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

Luni, 13 iulie, începând cu ora 7:30, vor fi oficiate slujba Miezonopticii și Acatistul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. În continuare, începând cu ora 9:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în interiorul sfântului lăcaș de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi slujitori ai Catedralei. La sfârșitul Sfintei Liturghii, va fi oficiată slujba Parastasului pentru slujitorii Catedralei Patriarhale care au trecut la Domnul din anul 1774 până în prezent. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

După slujbă, vor fi împărțite 1.000 de pachete pentru credincioșii adunați să îl cinstească pe Sfântul ocrotitor al Capitalei. Cu prilejul acestei sărbători, personalul și persoanele private de libertate din penitenciarele aflate pe teritoriul Arhiepiscopiei Bucureștilor vor primi câte un Acatist al Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.