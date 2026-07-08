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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Întronizarea IPS Antonie ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

Întronizarea IPS Antonie ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor

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Data: 08 Iulie 2026

Mitropolia Basarabiei aduce la cunoștința clerului și credincioșilor, printr-un comunicat de presă, că duminică, 12 iulie 2026, va avea loc solemnitatea întronizării Înaltpreasfințitului Părinte Antonie în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Acest moment deosebit de important pentru viața Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia va debuta cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, începând cu ora 08:30, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău (str. Primar Gherman Pântea nr. 83, preot paroh Anatolie Goncear). La încheierea Sfintei Liturghii va avea loc ceremonia solemnă de întronizare a noului Mitropolit al Basarabiei.

Slujba va fi prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un numeros sobor de ierarhi și clerici din cuprinsul Patriarhiei Române. La acest moment istoric vor participa, de asemenea, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului.

Întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie deschide un nou capitol în lucrarea pastorală, misionară și administrativă a Mitropoliei Basarabiei, fiind un prilej de întărire a comuniunii ecleziale și de reafirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru. Totodată, acest eveniment reprezintă o chemare la unitate în credință, la responsabilitate și la mărturisirea neîntreruptă a valorilor Evangheliei și a identității spirituale românești în Basarabia.

 

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