Pelerinaj la mănăstiri din Ardeal pentru enoriașii Parohiei „Precista Mică” din Roman

Data: 09 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în zilele de 6 și 7 iulie 2026, credincioși ai Parohiei „Precista Mică” din Roman au participat, împreună cu părintele paroh Tiberiu Roșu și părintele coslujitor Ionuț Grecu, la un pelerinaj organizat la mănăstiri și așezăminte de referință din Transilvania.

Înaintea plecării, în biserica parohială a fost săvârșită rugăciunea pentru călători, pelerinii încredințându‑și drumul purtării de grijă a lui Dumnezeu.

În prima zi, itinerarul a cuprins Mănăstirea Codreanu, Biserica Ortodoxă din Chichiș, Mănăstirea Șinca Veche și Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde participanții s‑au rugat în biserica voievodală și la izvorul legat de numele Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Pelerinajul a continuat la Mănăstirea Prislop, unde credincioșii s‑au închinat la mormântul sfântului, înălțând rugăciuni pentru familii, pentru comunitatea parohială și pentru întreaga Biserică.

În cea de‑a doua zi, pelerinii au vizitat Catedrala Reîntregirii Neamului și Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, apoi Mănăstirea Râmeț și Mănăstirea Dumbrava. Un moment aparte l‑a constituit popasul la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” din Aiud, unde au fost înălțate rugăciuni pentru cei care au pătimit în temnițele comuniste. Evocarea jertfei mărturisitorilor credinței a oferit participanților prilejul unei reflecții asupra responsabilității de a mărturisi valorile Evangheliei în societatea contemporană.

Pe parcursul pelerinajului au fost rostite Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, Paraclisul Maicii Domnului, precum și rugăciunile de dimineață și de seară, iar dialogurile duhovnicești susținute de cei doi preoți au evidențiat istoria mănăstirilor vizitate, viețile sfinților și mărturiile celor care au apărat credința în perioada regimului comunist.

Pelerinajul a reprezentat pentru participanți un prilej de rugăciune, comuniune și aprofundare a patrimoniului spiritual și istoric al Transilvaniei, întărind convingerea că întâlnirea cu locurile sfinte devine rodnică atunci când se transformă într‑un autentic urcuș lăuntric spre Dumnezeu.