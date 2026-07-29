Atelier de creație la parohia prahoveană Colceag

Sâmbătă, 25 iulie, în curtea bisericii Parohiei Colceag, Protoieria Urlați, județul Prahova, s‑a desfășurat prima ediție a atelierului de creație „Grădina credinței”, adresat copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 7 ani. Tema întâlnirii, „Vara, marea și soarele”, a oferit celor mici prilejul de a descoperi frumusețea creației lui Dumnezeu prin activități artistice și jocuri interactive. Sub îndrumarea voluntarilor și cu sprijinul părinților, copiii au realizat lucrări creative, au participat la jocuri senzoriale și de echipă, petrecând două ore într‑o atmosferă plină de voie bună, prietenie și comuniune.

Activitatea și‑a propus consolidarea relațiilor dintre copii, părinți și comunitatea parohială, oferind familiilor un prilej de a petrece timp de calitate împreună în curtea bisericii. Totodată, prin fiecare moment al atelierului au fost promovate valori creștine esențiale, precum iubirea aproapelui, prietenia, respectul, colaborarea, recunoștința și bucuria de a fi împreună. Un obiectiv important al proiectului îl reprezintă și încurajarea implicării familiilor în viața parohiei, prin participarea la activități educative și recreative desfășurate în spirit creștin.

Evenimentul s‑a bucurat de o participare numeroasă, reunind copii, părinți și bunici din comunitate. De asemenea, la activitate au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților locale, alături de familiile lor.