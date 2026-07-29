Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Programe misionare pentru tineri din Arhiepiscopia Târgoviştei

Programe misionare pentru tineri din Arhiepiscopia Târgoviştei

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Data: 29 Iulie 2026

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, în perioada 20‑24 iulie, la Centrul Cultural‑Misionar de la Mănăstirea Peștera Ialomiței din Munții Bucegi, judeţul Dâmboviţa, s‑au desfășurat două tabere de vară pentru 42 de tineri merituoși din Arhiepiscopia Târgoviștei care s‑au remarcat prin rezultate excepționale la competițiile școlare și catehetice.

Programul pastoral‑misionar al taberelor de vară organizate de Arhiepiscopia Târgoviștei a debutat luni, 20 iulie 2026, odată cu sosirea la Mănăstirea Peștera Ialomiței a celor 17 elevi premiați la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și la Olimpiada Interdisciplinară „Cultură și spiritualitate românească”, din clasele V‑XII. Activitățile acestei tabere au fost coordonate de pr. prof. Ciprian Popescu, paroh al Parohiei Pietroșița III și profesor de religie la Școala Gimnazială din Runcu.

În cea de‑a doua tabără s‑au reunit cei 25 de tineri din grupa de cateheză a Parohiei Gheboieni, câștigătoare a locului I la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, coordonați de pr. paroh Florian Solomon.

Însoțiți de preoții coordonatori, tinerii au îmbinat rugăciunea și dialogurile duhovnicești cu arhim. Calinic Dandu, starețul Mănăstirii Peștera, cu programul interactiv al taberelor, care a inclus: vizitarea Peșterii Ialomiței, drumeție în jurul lacului Bolboci, drumeții montane la monumentele naturale ale Bucegilor - Sfinxul și Babele, activități recreative în aer liber, foc de tabără, ateliere de pictură, ateliere de dezvoltare personală și de lucru în echipă, jocuri și concursuri de cultură generală.

Cu participarea personalului din structura de prevenire a criminalității din cadrul IPJ Dâmbovița, în colaborare cu Serviciul Rutier, care a pus la dispoziție un autolaborator de educație rutieră, programul taberei a cuprins și activități de prevenire a fraudelor online și de protejare a tinerilor atât în spațiul digital, cât și în mediul public, prin promovarea unui comportament responsabil orientat spre siguranța în trafic.

Toți participanții au primit din partea Înaltpreasfinției Sale daruri constând în icoane, obiecte bisericești și tipărituri recent publicate la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, în seriile editoriale dedicate catehizării tinerilor, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   Mănăstirea Peștera Dâm­bo­vița
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri