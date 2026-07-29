33 de copii în tabăra de creație de la Poiana Mărului

Data: 29 Iulie 2026

În perioada 26 iulie - 1 august 2026, Centrul de formare și pregătire Scorilo din stațiunea Poiana Mărului, județul Caraș-Severin, găzduiește cea de-a 17-a ediție a Taberei de creație „Credință și artă pentru toți”, la care iau parte 33 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani de pe întreg cuprinsul Eparhiei Caransebeșului.

Este vorba despre cel mai vechi program de tabere de la nivel eparhial, inițiat în vara anului 2012, care, în acest an, aduce în prim-plan valorile familiei și ale femeii creștine în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Tabăra a fost deschisă cu o slujbă de binecuvântare săvârșită de coordonatorul Departamentului de tineret al eparhiei, părintele Mihai Ciucur, și a continuat cu prezentarea celor două ateliere artistice ale taberei: atelierul de iconografie și cel de sculptură în lemn. În cadrul atelierului de iconografie coordonat de Georgiana Ciucur, formator și psihoterapeut în cadrul eparhiei, copiii pictează icoane reprezentând chipul Maicii Domnului, dar și icoane tematice care îi reprezintă pe Sfinții Petru și Fevronia sau Sfânta Maria Brâncoveanu. La atelierul de sculptură în lemn, copiii învață să mânuiască dalta și cioplesc cruci cu diverse simboluri creștine, având ocazia să își dezvolte motricitatea și imaginația. Atelierul este coordonat de sculptorul bănățean George Molin din Ticvaniu Mare, care propune și în acest an un model de cruci treflate, specifice Văii Carașului. Pe parcursul taberei, tinerii participă, de asemenea, la cateheze tematice, în special pe tema familiei creștine, precum și la un program de jocuri, concursuri și seri tematice, drumeții montane și, bineînțeles, la Sfânta Liturghie, săvârșită la Mănăstirea Poiana Mărului.

„Accentul ediției din această vară a taberei este pus în mod special pe valorile familiei creștine și pe modelele de femei creștine, în concordanță cu coordonatele Anului omagial și comemorativ 2026. Atât temele de la atelierele de creație artistică, cât și catehezele propuse, aduc în prim-plan ideea de familie, comuniune și modele de sfinți pe care copiii sunt chemați să îi cunoască și să îi urmeze”, a subliniat părintele Mihai Ciucur.

Beneficiarii taberei sunt membri ai centrelor de tineret de la Oravița și Moniom, dar și copii din alte localități ale eparhiei, iar echipa de formatori și voluntari este formată din tineri de la Centrul de Tineret Moniom, care au crescut, în timp, în aceste tabere coordonate de preoteasa Georgiana Ciucur. Tabăra, derulată cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, este parte a proiectului eparhial „Împreună pentru copiii noștri”.

Tot în cadrul acestui program-cadru, în aceeași locație din stațiunea Poiana Mărului, în perioada 1-4 august va avea loc și prima tabără pentru familii desfășurată la nivelul eparhiei, dedicată părinților și copiilor și intitulată „Credință și artă în familie”. Și în acest an, proiectul eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, care are în centrul său cele două tabere de creație, este cofinanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin prin programul anual de finanțare și susținere a proiectelor culturale la nivel județean, se arată pe site-ul episcopiacaransebesului.ro.