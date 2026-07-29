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Liturghie arhierească baptismală în Parohia „Crucea de Piatră” din Onești

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Un articol de: Pr. Petru Pavăl - 29 Iulie 2026

În Parohia „Crucea de Piatră” din Protopopiatul Onești a fost săvârșită marți, 28 iulie, o Liturghie arhierească baptismală, săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

În cadrul slujbei, ierarhul a oficiat Sfânta Taină a Botezului pentru pruncul Toma, fiul părintelui arhidiacon Dragoș Ioan Voicu și al diaconiței Andra Irina Voicu. Nași i‑au fost părintele Justin Lehonschi și diaconița Bianca Maria.

Potrivit rânduielii liturgice bizantine, Taina Botezului a fost urmată de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, în cadrul căreia noul botezat a fost împărtășit pentru prima dată cu Sfintele Taine, marcând astfel deplina sa integrare în viața sacramentală a Bisericii.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a sfințit și baldachinul așezat de părintele paroh Gheorghe Aramă deasupra Sfintei Mese a bisericii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” și „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.

Slujba s‑a încheiat cu rugăciunea Dreptului Simeon, în timpul căreia pruncul Toma a fost purtat în Sfântul Altar de către ierarh, potrivit rânduielii Bisericii Ortodoxe, ca semn al primirii sale în comuniunea deplină a Bisericii.

 

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