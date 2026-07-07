O nouă generaţie de absolvenţi teologi la Târgovişte

Data: 07 Iulie 2026

În cadrul unei ceremonii la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, absolvenții cursurilor universitare de licență și master din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, promoția 2026, au depus jurământul de credință luni, 6 iulie 2026, la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

La eveniment au participat, alături de absolvenți și de membrii familiilor lor, profesorii facultății, pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, prorector al Universității „Valahia”, pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, decanul Facultății de Teologie și Științele Educației, părinţi din Administraţia eparhială, precum și slujitorii Catedralei eparhiale.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Nifon, profesor al facultății și decan onorific, a evocat trăsăturile fundamentale ale ethosului românesc, arătând că momentul solemn al depunerii jurământului trebuie să îi ancoreze pe tinerii misionari în afirmarea identității noastre naționale, în care frumusețea credinței ortodoxe s-a împletit armonios cu felul profund în care înaintașii noștri au trăit și au mărturisit principiile nemuritoare ale Evangheliei lui Hristos, născând o glorioasă istorie și o splendidă cultură, ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Totodată, ierarhul i-a îndemnat pe absolvenți să privească anii de studiu nu ca pe un sfârșit, ci ca pe începutul unei noi etape de formare și slujire.