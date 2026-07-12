A fost întronizat noul Mitropolit al Basarabiei

Astăzi, 12 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Evenimentul istoric a avut loc la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din municipiul Chișinău, după Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de nouă ierarhi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Momentul solemn s‑a desfășurat în prezența a numeroși clerici, oameni de cultură, demnitari şi credincioşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu IPS Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, IPS Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, PS Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, PS Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, PS Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, PS Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, și PS Părinte Teofil Trotuşanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului.

După otpustul Sfintei Liturghii, a avut loc întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei. Ceremonia a fost săvârșită de IPS Părinte Mitropolit Teofan, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Gramata Patriarhală privind alegerea noului Mitropolit al Basarabiei a fost citită de IPS Arhiepiscop Casian, iar IPS Mitropolit Teofan a oferit Înaltpreasfințitului Antonie însemnele noii slujiri: mantia arhierească, crucea pectorală şi engolpionul, camilafca neagră cu cruce, precum și cârja arhipăstorească.

În continuare, noul mitropolit a fost condus în tronul arhieresc și prezentat în mod solemn ca Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. De asemenea, Înaltpreasfințitul Mitropolit Antonie a binecuvântat clerul și poporul cu crucea dăruită de Patriarhul României.

IPS Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt festiv în care a subliniat faptul că IPS Mitropolit Antonie nu este singur în noua slujire, având‑o ca ocrotitoare pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea orașului, precum și pe sfinții români basarabeni: „Părintele Mitropolit Antonie primește astăzi «slujbă» aleasă la Chișinău și în întreaga Republică Moldova. Este așezat în frunte ca să fie cu tragere de inimă în a împărți fiecăruia cu firească nevinovăție ceea ce se cuvine în parohii, mănăstiri şi așezăminte bisericești. Înaltpreasfințitul Mitropolit Antonie se reîntoarce la Chișinău, după o slujire, grea și frumoasă deopotrivă, la Bălți. Revine în orașul unde a studiat, unde a ostenit ca preot și Episcop‑vicar vreme de mulți ani. Aici este foarte mult de lucru: de continuat, de îndreptat, de îmbunătățit, de întărit, de înlocuit şi de fundamentat teologic‑duhovnicește. Aici sunt mulți oameni buni, alții sunt așteptați să vină. Nu este ușor. Am fost preveniți despre aceasta: «În lume necazuri veți avea, zice Hristos, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33). Ca arhierei, suntem chemați să îndurăm tot ceea ce vine asupra noastră. Suntem în același timp încredințați că împreună cu durerea, cu nedreptatea, cu acuzațiile de tot felul vin și pacea și rezultate și clipe de cer senin și mult har de la Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Mitropolit Antonie nu este singur în lucrarea ce‑i stă înainte. Domnul Hristos, Preasfânta Sa Maică - ocrotitoarea orașului -, sfinții români basarabeni: Iosif, Dionisie, Alexandru, Blandina, Sofian și mulți alții îi sunt în ajutor. Preoții și credincioșii din parohii îl așteaptă cu multă nădejde. Puținii monahi ai eparhiei doresc încurajare, ajutor și sporire. Mulți oameni de cultură, academicieni, cadre universitare, autorități sunt gata de conlucrare. Mitropolia soră de la Iași, multe eparhii și instituții din ţară și, mai presus de toate, Patriarhia Română consideră Mitropolia Basarabiei ca parte a aceleiași strădanii de apropiere, de împreună lucrare pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului. Vă încredințăm, Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Mitropolit Antonie, ocrotirii lui Dumnezeu. El să vă fie putere de răbdare în încercări și izvor de smerenie în reușite. Vă încredințăm, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, poporului celui numit cu numele lui Hristos din Basarabia, din partea cea de răsărit a Moldovei Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.”

„Vă întâmpinăm cu inimile deschise”

În continuare, părintele Andrei Bucliș, secretar eparhial, a dat citire mesajului în numele preoţilor şi credincioşilor din Arhiepiscopia Chișinăului prin care s‑a subliniat faptul că astăzi este o zi binecuvântată în care harul Preasfântului Duh a pecetluit un nou început în viața Mitropoliei Basarabiei. „Astăzi, prin voia lui Dumnezeu și prin chemarea Bisericii, Înaltpreasfinția Sa primește responsabilitatea de a continua lucrarea înaintașilor, într‑o vreme în care provocările pastorale, culturale și sociale impun o mărturisire creștină lucidă, curajoasă și plină de iubire. Misiunea Mitropoliei Basarabiei rămâne aceea de a vesti nealterat Evanghelia lui Hristos, de a cultiva unitatea credinței și comuniunea eclesială, de a apăra demnitatea persoanei umane și de a transmite generațiilor viitoare comoara credinței ortodoxe și valorile spirituale și culturale ale neamului românesc. Privim cu nădejde către viitor, încredințați că noua etapă din viața Mitropoliei Basarabiei va fi una a consolidării instituționale, a intensificării activităților pastoral‑misionare, a dezvoltării lucrării social‑filantropice și educaționale, a întăririi vieții monahale și a promovării unei prezențe eclesiale vii și mărturisitoare în societatea contemporană. Vă întâmpinăm cu inimile deschise și cu nădejdea că activitatea mitropoliei noastre va crește și mai mult de aici încolo.”

La final, noul Mitropolit al Basarabiei a rostit un cuvânt de mulțumire, rugându‑l pe Dumnezeu să‑l ajute în efortul de a păstori poporul binecredincios din Republica Moldova: „La încheierea studiilor de teologie la Iași, în 1994, știam ce voi face pentru restul vieții mele: voi sluji Biserica Ortodoxă Română și neamul meu românesc, plămădit și ocrotit de Părintele nostru ceresc. În cei aproape 17 ani până la intrarea mea în cler, am desfășurat diferite activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, prin care am încercat să‑i ajut pe semenii mei să descopere dragostea milostivă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În demnitatea de Episcop la Bălți, între 2018 și 2026, am avut trei priorități: promovarea cuvântului Evangheliei, promovarea adevărului istoric despre neamul nostru și ridicarea de noi lăcașuri sfinte. În data de 2 iulie 2026, când toată suflarea românească îl cinstește pe Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, Bunul Dumnezeu a rânduit, prin votul membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să fiu chemat la o nouă slujire în demnitatea de Mitropolit al Basarabiei. Înțeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo, este un nou început, provocările vor fi diferite, este limpede că nu voi reuși de unul singur. Avem cu toții, cler și credincioși, aceeași misiune, creșterea și prosperarea Mitropoliei Basarabiei. De noi depinde să reușim să demonstrăm că ne‑am îndeplinit datoria. Conștientizarea realității în care ne aflăm și contribuția fiecăruia la această stare, prin asumarea ei lucidă și totală, ne va ajuta să identificăm căi sigure spre lumină, spre mântuirea neamului nostru întreg, din care Basarabia nu poate lipsi. Dorința noastră sinceră de înnoire a vieții duhovnicești a fiecăruia dintre noi, a fiecărei parohii și a întregii noastre mitropolii, așezată pe o temelie istorică, trainică de peste 100 de ani, nu va rămâne fără ajutorul lui Dumnezeu. La efortul nostru, la pocăința noastră răspunde Dumnezeu și trimite harul Său, care totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește”.