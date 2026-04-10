Denia Prohodului Domnului la Catedrala Patriarhală

Denia Prohodului Domnului la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Eduard Murariu - 10 Aprilie 2026

În seara Sfintei și Marii Vineri, 10 aprilie, în Biserica Ortodoxă a fost săvârșită ultima Denie din acest an, slujba Utreniei din Sfânta și Marea Sâmbătă. Această rânduială cu totul deosebită a Bisericii, în cadrul căreia s‑a cântat și Prohodul Domnului în trei stări, a fost oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În Sfânta și Marea Sâmbătă, Biserica Ortodoxă prăznuiește, conform sinaxarului, „îngroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și pogorârea la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricăciune a fost mutat spre viață veșnică”. Aceste două evenimente capătă o rezonanță aparte în toate cântările Deniei din Sfânta și Marea Sâmbătă, dar mai cu seamă în strofele Prohodului Domnului.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a tâlcuit sensul adânc al prezenței noastre lângă mormântul lui Hristos: „Slujba aceasta a Prohodului ne îndeamnă la priveghere până în momentul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți. Atunci când S‑a retras în Grădina Ghetsimani pentru a Se ruga, Mântuitorul i‑a luat cu Sine pe Petru și pe cei doi frați fii ai lui Zevedeu, Ioan și Iacov, și i‑a îndemnat să privegheze împreună cu El. Iar El, dându‑Se mai la o parte, S‑a rugat cu sudoare cu picături mari de sânge. Când a venit la ucenici, i‑a găsit dormind și i‑a spus lui Petru: «Un ceas n‑ați putut să privegheați cu Mine! Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios» (Matei 26, 40‑41). Dacă și ucenicii n‑au putut să se lupte cu sinele pentru a rămâne în stare de priveghere cu Hristos, a Cărui arestare se apropia, urmând mai apoi Pătimirile pe care le‑a îndurat de bunăvoie, iată că și noi trebuie să învățăm de aici că timpul acesta, participarea noastră la slujba Prohodului, este tot o priveghere. Acest timp este similar celui petrecut în familie alături de cei dragi care au decedat, perioadă numită tot priveghere, pe care o dedicăm acestora până în momentul în care așezăm în mormânt persoana respectivă”.

Ierarhul a subliniat, de asemenea, că moartea Mântuitorului nu este o moarte obișnuită: „Iată că Hristos este așezat în mormânt, iar noi în această Sfântă și Mare Sâmbătă, bine este să iubim mai mult tăcerea pentru a înțelege, inspirați de Duhul Sfânt, adânca taină a răstignirii, morții și îngropării Fiului lui Dumnezeu. Pentru că moartea Lui nu este o moarte obișnuită, așa cum zămislirea și nașterea Lui nu au fost unele obișnuite, ci unele mai presus de fire. Hristos mort în mormânt nu este un cadavru, așa cum se întâmplă cu toți ceilalți oameni. El a murit, sufletul Său despărțindu‑se de trup atunci când pe Cruce a strigat către Tatăl: «Tată, în mâinile Tale încredințez duhul Meu!» (Luca 23, 46). Dar după despărțirea sufletului omenesc de trupul omenesc al Mântuitorului, nici trupul și nici sufletul nu s‑au despărțit de dumnezeirea cu care erau unite în mod desăvârșit încă de la momentul zămislirii de la Duhul Sfânt”.

Potrivit rânduielii liturgice, la sfârșitul Doxologiei Mari, soborul de slujitori, psalții și credincioșii prezenți au mers în procesiune cu Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale, participând prin aceasta, în chip tainic, la ducerea Mântuitorului Iisus Hristos către mormânt. În cadrul procesiunii au fost făcute patru opriri, în cele patru laturi ale sfântului lăcaș, în timpul cărora au fost rostite ectenii.

În ultima zi a Săptămânii Mari, în Sfânta și Marea Sâmbătă, la Catedrala Patriarhală vor fi oficiate, începând cu ora 8:00, Ceasurile, urmând ca de la ora 10:00 să fie săvârșită Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia Duminicii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

  • Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum Știri
    Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum

    Fostul internațional român Mircea Lucescu, care a trecut la cele veșnice în noaptea de marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, a fost condus pe ultimul drum astăzi, 10 aprilie. Slujba Înmormântării a fost oficiată în Biserica „Sfântul Elefterie”‑Nou, Paraclis Patriarhal, din București, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi. La ceremonie au participat oficialități, conducători de cluburi, antrenori și numeroși foști jucători ai acestuia, care i‑au adus un ultim omagiu.

    10 Apr, 2026
  • Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală Știri
    Slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf la Catedrala Patriarhală

    Credincioșii bucureșteni au participat astăzi, 10 aprilie, la slujba Vecerniei scoaterii Sfântului Epitaf, săvârșită la Catedrala Patriarhală din București, unde a fost oficiată rânduiala specială în cadrul căreia Sfântul Epitaf a fost scos din Sfântul Altar și purtat, alături de Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, până în mijlocul bisericii, fiind apoi așezat spre închinarea credincioșilor.

    10 Apr, 2026
  • Sfintele Pătimiri, evidențiate în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii Știri
    Sfintele Pătimiri, evidențiate în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii

    Biserica Ortodoxă a rânduit ca la Denia din Sfânta și Marea Vineri să fie citite mai multe pericope biblice din scrierile celor patru Sfinți Evangheliști, în cadrul Deniei celor 12 Evanghelii, pentru a evidenția Sfintele și Mântuitoarele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos spre mântuirea neamului omenesc. La Catedrala Patriarhală, în această seară, 9 aprilie, slujba acestei Denii a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de clericii sfântului lăcaș.

    09 Apr, 2026
