Dialog interdisciplinar despre inteligența artificială la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

La Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 29 aprilie, seminarul științific „Tehno‑idolatrie și agenți sintetici: de la griefbots la avatarobots”, susținut de conf. univ. dr. Constantin Vică, cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității din București. La eveniment a participat și părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, alături de profesori ai instituției de învățământ și studenți. În deschiderea evenimentului, părintele decan a evidențiat importanța și rolul acestui seminar științific în viața academică a facultății. „Acest seminar științific reprezintă o inițiativă lansată în urmă cu aproximativ un an, care se adresează cu precădere cadrelor didactice, doctoranzilor și masteranzilor, deci studenților, și nu publicului larg. Așa cum arată și numele, își propune să fie o întâlnire științifică în cadrul căreia Facultatea de Teologie Ortodoxă din București invită profesori, cercetători și specialiști din diverse domenii, pe care le considerăm de interes atât la nivel general, cât și la nivel specific teologic. La prima întâlnire sub egida acestui seminar, am avut onoarea de a‑l avea invitat pe celebrul profesor Iorg Fraide de la Zürich, specialist de nivel mondial în studiul Evangheliei după Ioan. Prin urmare, dorința noastră este de a crea un mediu propice în facultatea de teologie pentru întâlnirea cadrelor didactice și a doctoranzilor cu mediul științific. Avem o serie întreagă de inițiative, fie studențești, fie ale altor cadre didactice, care vizează mai degrabă latura duhovnicească, latura spirituală și teologia generală, însă ne dorim să insistăm și asupra dimensiunii științifice, pentru că teologia are ceva de spus și ca știință, în cadrul paletei de oferte academice universitare. În această seară ne‑am bucurat să îl avem ca invitat pe conferențiarul Constantin Vică de la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în perceperea și analiza inteligenței artificiale și a mediilor moderne de comunicare dintr‑o perspectivă etico‑filosofică. Considerăm că această temă este de interes atât pentru cadrele didactice, cât și pentru doctoranzii și masteranzii facultății noastre. Această inițiativă, acest seminar științific, trebuie să crească și să devină un reper în ceea ce privește oferta educațională non‑formală a facultății noastre, din dorința de a‑i familiariza pe doctoranzii și masteranzii noștri cu discursul academic, cu dialogul științific și cu prelegerile de specialitate, urmate de dezbateri și schimburi de idei”, a spus părintele decan Cosmin Pricop.