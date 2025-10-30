Doi ierarhi au sfințit biserica din Călărași, Republica Moldova

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Pr. Ilie Cucu - 30 Octombrie 2025

Joi, 23 octombrie 2025, comunitatea ortodoxă din Călărași a trăit un moment de profundă bucurie duhovnicească, prilejuit de resfințirea Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” - un eveniment care a încununat trei ani de eforturi, rugăciuni și solidaritate în jurul unui demers renăscut din cenușă.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi de pe ambele maluri ale Prutului. Printre invitați s‑a aflat și părintele Toma Grădinaciuc, din Arhiepiscopia Iașilor, care, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adus un dar de mare preț: o raclă cu un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, spre binecuvântarea credincioșilor basarabeni.

În cuvântul său, Mitropolitul Petru a arătat că „această biserică întruchipează statornicia credinței și puterea de a zidi din nou acolo unde încercarea a părut de neînvins”, adresând comunității din Călărași cuvinte de apreciere pentru „responsabilitatea, râvna și dragostea arătate față de Biserică”.

Pentru osteneala și jertfa depuse în reconstruirea bisericii după incendiul devastator din 2022, părintele paroh Dumitru Rusu a primit „Crucea Mitropoliei Basarabiei”, cea mai înaltă distincție mitropolitană, iar mai mulți ctitori și enoriași implicați în proiect au fost distinși cu ordine și diplome de recunoștință.

Într‑o atmosferă de profundă emoție, părintele Dumitru Rusu - care și‑a serbat în aceeași zi și împlinirea vârstei de 45 de ani - a mulțumit tuturor celor care au fost alături de el „în anii de durere și de eforturi peste măsură”, mărturisind că „această biserică nu mai aparține doar comunității din Călărași, ci tuturor celor care au crezut că Dumnezeu poate reface din cenușă un altar al iubirii Sale”.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și raionale, între care Nicolae Drăgănel, președintele Consiliului Raional Călărași, și Victor Ambroci, primarul municipiului Călărași, care au felicitat parohia pentru efortul comun de a reda orașului un simbol al credinței și al demnității spirituale.

 

