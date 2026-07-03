Domnul Ștefan cel Mare a fost prăznuit la Putna cea dragă Măriei Sale

În ziua în care s-au împlinit 522 de ani de când Io Ștefan Voievod a lăsat pământului cele ale trupului pentru a se alătura în lăcașurile cerești sfinților militari ce străjuiesc tronul Preasfintei Treimi, numeroși români de pe ambele maluri ale Prutului, dar și din Bucovina de Nord, și-au îndreptat pașii spre Mănăstirea Putna, cea mai cunoscută ctitorie a domnului Moldovei.

Prăznuirea Binecredinciosului Voievod, la împlinirea a 34 de ani de la înscrierea solemnă în rândul sfinților a celui mai cunoscut apărător al credinței de pe meleagurile noastre, a început cu închinarea la mormântul Măriei Sale a Înaltpreasfințitului Părinte Efrem, Mitropolit de Alep, Alexandretta și Împrejurimi, din Patriarhia Greco-Ortodoxă a Antiohiei și a Întregului Răsărit.

Un moment aparte al manifestării dedicate celui care a ridicat sau sprijinit peste 40 de lăcașuri de cult l-a constituit întâmpinarea de către starețul Putnei a gospodarilor din vetrele folclorice ale județului Suceava, care au venit pe jos de la intrarea în localitate până la vatra monahală.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară amenajat în preajma turnului clopotniță, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi, sub protia arhim. Melchisedec Velnic, exarh și starețul Mănăstirii Putna, precum și de reprezentanți ai Centrului eparhial Suceava, între care arhim. Serafim Grigoraș, exarh de zonă, arhim. Justinian Săvescu, secretar eparhial, pr. Ionuț Isopescu, consilier al Sectorului educațional-teologic, pr. Mihai Cobziuc, consilier la Biroul pentru relațiile cu minoritățile.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul „Eustatie Protopsaltul” al Mănăstirii Putna, dirijat de arhid. Serafim Grigorescu.

Cuvântul de învățătură, rostit în limba arabă și tradus în limba română, a fost ținut la finalul Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Efrem. Arhiereul a transmis binecuvântarea și mesajul de comuniune din partea Patriarhului Ioan al X-lea, evocând situația dramatică a creștinilor din Orientul Mijlociu, întrucât continuatoarea comunității întemeiate de Sfinții Apostoli Petru și Pavel în Antiohia Siriei, păstrătoare a credinței apostolice, a fost și este greu încercată de războaie, persecuții și suferințe.

În semn de recunoștință pentru binecuvântarea arhierească, arhim. Melchisedec Velnic i-a oferit ierarhului oaspete o Evanghelie în limba arabă, legată în piele în atelierul putnean, precum și albumul „Veșnicii din Țara Mușatinilor ctitorite în lemn, piatră și culoare”, una dintre cele mai recente apariții ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

După Sfânta Liturghie, a avut loc un moment artistic pregătit pentru această zi de sărbătoare, constând într-un recital de muzică și poezie patriotică și religioasă. Ansamblul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, dirijat de prof. Iustina Horga, și Grupul vocal-tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” al Liceului Tehnologic „Ion Nistor” - Vicovu de Sus, coordonat de prof. Vasile Schipor, au interpretat cântece și poezii închinate celui numit „atlet al lui Hristos”.

În semn de cinstire a ctitorului, între zidurile Cetății Putnei a avut loc, după intonarea Imnului național al României, dezvelirea unei plăci comemorative din partea Statului Major al Forțelor Terestre.

Vorbind despre semnificația acestui moment, arhim. Melchisedec Velnic a precizat că acest omagiu „nu este altceva decât un semn care unește două inimi: inima credinței și inima dragostei de patrie și de neam. Și acestea sunt una atunci când se întâlnesc, mai cu seamă, în Hristos Domnul”, bine cunoscut fiind faptul că slăvitul Domn atribuia biruințele sale lui Dumnezeu, iar înfrângerile, slăbiciunilor sale, primindu-le cu smerenie. De asemenea, a evidențiat unitatea dintre Biserică și neam din vremea lui Ștefan cel Mare, precizând că această unitate este reiterată astăzi prin legătura dintre Forțele Terestre și Mănăstirea Putna, ce exprimă nevoia de unitate a României și de colaborare între Armată și Biserică în slujirea poporului.

General-locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, a reliefat legătura existentă dintotdeauna între cele două instituții, numeroși sfinți provenind din rândul militarilor, unul dintre modele fiind oferit de cel „care a unit în inima sa credința, iubirea de țară și datoria față de popor”, „marele conducător de oști și apărător al credinței creștine”.

Evenimentul a continuat cu depunerea de coroane și jerbe de flori la mormântul celui ce a marcat istoria Moldovei prin îndelungata sa domnie.

A urmat tradiționalul ceremonial militar, cu defilarea Drapelului de luptă și a detașamentelor de onoare pe acordurile Muzicii Militare a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” din Iași.

În cuvântul său de încheiere a manifestărilor, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic a evidențiat una dintre cele mai importante lecții pe care o putem extrage din viața ocrotitorului așezământului monahal: puterea iertării, ce reiese îndeosebi din atitudinea pe care a avut-o față de boierii fugari care complotaseră împotriva tatălui său și îi uzurpaseră tronul. Alegând calea împăcării, i-a chemat înapoi, le-a oferit iertare deplină și i-a reintegrat în viața țării, unii dintre ei devenind membri ai Sfatului Domnesc.