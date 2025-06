Două aniversări semnificative sărbătorite la Palatul Patriarhiei

Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București a găzduit joi, 5 iunie 2025, Conferința „Tradiție și continuitate românească: 100 de ani Patriarhia Română, 70 de ani Antibiotice Iași”. La evenimentul care a marcat deopotrivă aniversarea Centenarului Patriarhiei Române și cea a șapte decenii de activitate a companiei farmaceutice de renume mondial a fost prezent și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul de deschidere și a oferit distincții de vrednicie reprezentanților societății.

Sesiunea inaugurală a fost moderată de părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor „LUMINA” ale Patriarhiei Române, care a rostit un cuvânt introductiv și a salutat participarea la eveniment a unor reprezentanți ai autorităților române și ai companiei farmaceutice, a numeroși preoți de caritate, cadre medicale și farmaciști.

„Este un an cu semnificații deosebite atât pentru Patriarhia Română, cât și pentru societatea Antibiotice SA din Iași, pentru că sunt momente aniversare: Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 70 de ani de la înființarea societății Antibiotice, a fabricii de medicamente de la Iași, cunoscută astăzi în toată lumea. În buna tradiție a cooperării între Patriarhia Română și Antibiotice SA, continuăm anul acesta seria de conferințe desfășurate în anii anteriori sub genericul «Știință și suflet». Această nouă ediție vine ca o continuare a conferinței din anul anterior, atunci când în Patriarhia Română am avut Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, o temă cu trimitere directă către sănătatea sufletească și trupească a oamenilor. Prin ceea ce s-a realizat până acum, am încercat să construim împreună un drum al comuniunii spirituale și al cooperării social-filantropice, pentru că întotdeauna când mai multe instituții se hotărăsc să meargă pe calea faptelor bune, binecuvântarea lui Dumnezeu este acolo. În această perioadă de înflorire a teilor din Copou, aici, la București, avem bucuria de a fi împreună cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, cu autoritățile statului român din domeniul sănătății, cu conducerea Antibiotice SA, cu medici și farmaciști, cu preoți de caritate din întreaga Patriarhie Română, împărtășind astfel bucuria de a face bine oamenilor”, a spus părintele Nicolae Dascălu.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul „Tradiție și continuitate în slujirea sănătății oamenilor”.

În continuare, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății, și-a exprimat bucuria de a participa la evenimentul ce marchează o dublă aniversare atât de semnificativă pentru istoria recentă a țării noastre: „Ne aflăm într-un moment aniversar ce constituie o fericită coincidență. Particip cu multă emoție la acest eveniment, pentru că el aduce în prim plan tradiția. Dacă Biserica Ortodoxă a reprezentat lumina în jurul căreia s-au constituit poporul român și România de astăzi, avem în țara noastră alte câteva simboluri, iar unul dintre ele este reprezentat de compania Antibiotice Iași. Pentru mine, această companie reprezintă un simbol al sănătății și unul al modului în care sănătatea din România se dezvoltă pe baze economice bune, care ne permit să ne asigurăm o anumită autonomie în domeniul medicamentelor necesare pentru țara noastră. Este singura întreprindere din domeniul farmaceutic care ne-a mai rămas ca stat român, deținând 53% din acțiunile acestei companii, motiv pentru care facem tot ce putem atât pentru a sprijini întreprinderea, cât și dezvoltarea din acest domeniu”.

A urmat alocuțiunea prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, care a evidențiat cooperarea esențială dintre medici și compania farmaceutică: „Și noi, doctorii, ne ocupăm într-o oarecare măsură de vindecarea sufletului, și în același timp ne ocupăm și de vindecarea trupului, iar în acest demers este alături de noi compania Antibiotice Iași, care are un portofoliu pe care îl cunoașteți foarte bine și care ne ajută zi de zi în a vindeca trupurile celor care au nevoie de așa ceva. În același timp, cunosc foarte bine atât parcursul cu totul excepțional al Patriarhiei Române, cât și pe cel al Antibiotice Iași, fiindcă am fost invitat de fiecare dată la evenimentele-cheie din evoluția acestei companii”.

Următorul cuvânt aniversar a fost rostit de prof. univ. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă: „La exact un an de zile de când am avut onoarea de a sărbători 50 de ani de la înființarea Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă în Aula Palatului Patriarhiei, ne aflăm aici pentru o frumoasă întâlnire care aduce împreună două evenimente deosebit de importante. 100 de ani de la înființarea Patriarhiei Române este un moment extraordinar de sărbătoare, pentru că el coincide cu adevărata zidire a statului român modern care a făcut pentru acest popor român ceea ce vedem noi astăzi. A doua aniversare, la fel de prestigioasă, se referă la o lucrare omenească a unor români bravi care, chiar și în timpurile cele mai grele, au încercat să își ajute poporul. Nu e puțin lucru să sărbătorim Antibiotice Iași, care este prima întreprindere din Europa de Sud-Est care a fabricat penicilină, în 1956. Pentru cetățenii care aveau nevoie de îngrijire modernă, acest lucru a însemnat un pas mare și o ancoră de siguranță în păstrarea sănătății”.

Ultima alocuțiune aniversară i-a aparținut directorului general al Antibiotice SA, Ioan Nani: „Este un privilegiu să fiu alături de dumneavoastră pentru a celebra două repere ale continuității românești. Grija pentru trup și grija pentru suflet nu sunt drumuri paralele, ci se întâlnesc în însăși misiunea comună de a sprijini viața. Compania noastră s-a născut din dorința profundă de a răspunde unei nevoi umane fundamentale: salvarea vieții. De-a lungul celor șapte decenii de existență, ne-am străduit să împlinim această misiune cu știință, cu responsabilitate și cu devotament”.

La finalul sesiunii inaugurale, în semn de apreciere și prețuire pentru întreaga activitate desfășurată până acum, Preafericirea Sa a oferit Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române, cu medalie, directorului companiei, Ioan Nani, și Fundației „Antibiotice - Știință și suflet” a acestei companii, ce desfășoară activități caritabile și umanitare.

Cele două sesiuni de comunicări care au urmat au fost moderate de Andrada Cozac, director medical al Antibiotice SA. Mai întâi, directorul de planificare strategică și managementul portofoliului, Ștefania Alexandru, a prezentat istoricul și evoluția companiei farmaceutice, precum și portofoliul și realizările recente ale acesteia.

În continuarea prezentării, au rostit prelegeri: prof. univ. dr. Dumitru Lupuliasa, președintele Colegiului Farmaciștilor din România („Implicarea esențială a farmacistului în dezvoltarea de noi medicamente și în garantarea eficienței și siguranței acestora”); prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel („Tradiție și inovație în portofoliul de antibiotice: produse emblematice care au scris istorie în medicina românească”); pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan („Biserica Ortodoxă Română, promotoare a îngrijirii sănătății. Privire istorică”); asist. univ. dr. Ana-Maria Pah (monahia Anastasia), medic primar medicină internă („Îngrijirea bolnavilor - un act de iubire cu rădăcini adânci”); prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași („Antibiotice - 70 de ani de parteneriat în slujba vieții”); prof. univ. dr. Șerban Bubenek („Contribuția companiei în terapia intensivă și în salvarea de vieți, de-a lungul generațiilor”); dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie („Dermatologia românească - între tradiție și modernitate”); pr. lect. univ. dr. Ilarion Mâță („Proiecte și instituții socio-medicale ale Bisericii Ortodoxe Române: 2000-2025”).

Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susținut de un cvartet al Orchestrei Medicilor din București.