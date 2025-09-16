Douăzeci de ani de rugăciune și nevoință la crucea‑monument de pe Muntele Mic

La cea de‑a 20‑a ediție a pelerinajului la crucea‑monument de pe Muntele Mic au venit numeroși credincioși pentru a se nevoi și a se ruga la sărbătoarea „Înălțării Sfintei Cruci”. Ierarhi, preoți, diaconi, autorități centrale, județene, locale, civile și militare, alături de pelerini au urcat duminică, 14 septembrie, până la cota 1.670 de metri, unde se află crucea‑monument și au înălțat rugăciuni.

Bucuria duhovnicească a început la orele dimineții, la intrarea în stațiunea Muntele Mic, unde Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, au fost întâmpinați de un sobor de preoți, armata țării și sutele de credincioși. După onorul militarilor au pornit cu toții în procesiune câțiva kilometri până la Altarul de la baza crucii.

Ajunși aici, ierarhii împreună cu un sobor de preoți și diaconi au oficiat Sfânta Liturghie în Altarul de vară special amenajat pentru această sărbătoare. În cadrul acesteia a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroii bănățeni căzuți pe câmpurile de luptă, dar și pentru ctitorii crucii‑monument. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a explicat semnificația sărbătorii de astăzi și ce înseamnă Sfânta Cruce pentru cei ce cred în ea. De asemenea, a vorbit despre planul lui Dumnezeu de a mântui lumea.

La final, au fost depuse coroane din partea oficialităților și a avut loc ceremonialul militar, oferit de către Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” din Timișoara. După sfintele slujbe și programul militar, toți pelerinii au primit și pachete cu o mică gustare din partea organizatorilor.

„Și în acest an, atât de important, ne‑am rugat iarăși aici pe Muntele Mic, ne‑am rugat pentru sănătatea tuturor pelerinilor, pentru sănătatea tuturor credincioșilor, ne‑am rugat pentru pacea a toată lumea, pentru pacea între oameni și între popoare și, de asemenea, ne‑am rugat ca Dumnezeu să fie cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor”, a afirmat Preasfințitul Lucian la final.

Stațiunea „Muntele Mic” a luat ființă în anul 1935, iar în iulie 1936 a fost inaugurat Monumentul eroilor bănățeni din lupta pentru reîntregire, sau crucea de pe Muntele Mic, o cruce de lemn mai mică. În anul 2003‑2004 a fost ridicată actuala cruce metalică, structurată din oțel laminat, cu o înălțime de 27 de metri, recunoscută ca fiind una dintre cele mai reprezentative monumente din Banat.