Duminica a 10‑a după Pogorârea Sfântului Duh la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie în Duminica a 10‑a după Rusalii, 17 august, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Din soborul împreună slujitor au făcut parte clerici ai mănăstirii și ai Catedralei Arhiepiscopale, dar și ai sfintelor altare ale unor biserici din eparhie, protos. fiind arhim. Serafim Grigoraș, stareț al ctitoriei mușatine și exarh de zonă.

Răspunsurile au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale.

În timpul împărtășirii clericilor, pr. Maricel Ursuțu, de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Bogdănești, Protopopiatul Fălticeni, a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Credința puternică, care mută munții”, în cuprinsul căruia a tâlcuit înțelesul duhovnicesc al celor două texte neotestamentare, rânduite a fi citite.

Întâistătătorul eparhiei a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvânt și le‑a amintit celor prezenți că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată predica la Duminica a 10‑a după Rusalii, intitulată „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele”, precum și cuvântul despre viața și minunile Sfântului Cuvios Gheorghe Pelerinul.

În continuare, potrivit tradiției statornicite în ultimul an, Înaltpreasfinția Sa a prezentat învățătura centrală a acestei zile, sintetizată în textul Decalogului la Duminica a 10‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, zece îndemnuri încurajatoare în a încredința Mântuitorului Iisus Hristos toate ale vieții noastre, boli, suferințe, neputințe, frici și eșecuri, neuitând a fi statornici în credință.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, pentru cei ce suferă de depresie ori alte tulburări sufletești, dar și pentru cei care zac pe patul suferinței.