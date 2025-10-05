Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica a 19‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Duminica a 19‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 05 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit în Duminica a 19‑a după Rusalii Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit sensurile duhovnicești ale textului scripturistic și a explicat mesajul central al pasajului evanghelic despre iubirea vrăjmașilor (Luca 6, 31‑36).

„Evanghelia acestei duminici ne dezvăluie învățătura esențială a lui Hristos privind iubirea vrăjmașilor și ne arată felul în care credinciosul este chemat să‑și trăiască viața în conformitate cu poruncile Evangheliei. Această poruncă a iubirii vrăjmașilor nu se reduce la simple cuvinte, ci ne cheamă să depășim logica răzbunării și a urii care domină firea omenească. Ea ne învață să ne așezăm în modul de gândire al lui Hristos, care vede în fiecare om chipul lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. A iubi vrăjmașii înseamnă a răspunde răului cu binele, prigoanei cu rugăciune și ofenselor cu iertare, transformându‑ne pe noi înșine și deschizând calea spre adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii. Sfinții ne oferă exemple concrete ale acestei iubiri necondiționate, prin fapte de milostenie și prin urmarea lui Hristos, chiar până la sacrificiul vieții. Ei ne învață că tot ceea ce pare imposibil pentru om devine posibil prin harul lui Dumnezeu, iar viața noastră se poate transforma într‑o mărturie vie a iubirii și iertării divine. Sfântul Vasile cel Mare, deși provenea dintr‑o familie bogată, a împărțit averile părinților săi săracilor și a construit Vasiliada, un oraș al milei și al iubirii, cu spitale, orfelinate și cantine pentru cei nevoiași. Astfel, chemarea Evangheliei, de a iubi pe vrăjmași și de a răspunde răului cu binele, nu este doar un ideal îndepărtat, ci o cale concretă prin care credinciosul poate să‑și transforme inima, să trăiască în harul lui Hristos și să răspândească milostenie, bunătate și dragoste în jurul său, aducând alinare celor nevoiași și lumină celor aflați în întuneric”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

 

