Duminica a 19‑a după Rusalii la Catedrala Patriarhală

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit în Duminica a 19‑a după Rusalii Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaş.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit sensurile duhovnicești ale textului scripturistic și a explicat mesajul central al pasajului evanghelic despre iubirea vrăjmașilor (Luca 6, 31‑36).

„Evanghelia acestei duminici ne dezvăluie învățătura esențială a lui Hristos privind iubirea vrăjmașilor și ne arată felul în care credinciosul este chemat să‑și trăiască viața în conformitate cu poruncile Evangheliei. Această poruncă a iubirii vrăjmașilor nu se reduce la simple cuvinte, ci ne cheamă să depășim logica răzbunării și a urii care domină firea omenească. Ea ne învață să ne așezăm în modul de gândire al lui Hristos, care vede în fiecare om chipul lui Dumnezeu și posibilitatea mântuirii. A iubi vrăjmașii înseamnă a răspunde răului cu binele, prigoanei cu rugăciune și ofenselor cu iertare, transformându‑ne pe noi înșine și deschizând calea spre adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii. Sfinții ne oferă exemple concrete ale acestei iubiri necondiționate, prin fapte de milostenie și prin urmarea lui Hristos, chiar până la sacrificiul vieții. Ei ne învață că tot ceea ce pare imposibil pentru om devine posibil prin harul lui Dumnezeu, iar viața noastră se poate transforma într‑o mărturie vie a iubirii și iertării divine. Sfântul Vasile cel Mare, deși provenea dintr‑o familie bogată, a împărțit averile părinților săi săracilor și a construit Vasiliada, un oraș al milei și al iubirii, cu spitale, orfelinate și cantine pentru cei nevoiași. Astfel, chemarea Evangheliei, de a iubi pe vrăjmași și de a răspunde răului cu binele, nu este doar un ideal îndepărtat, ci o cale concretă prin care credinciosul poate să‑și transforme inima, să trăiască în harul lui Hristos și să răspândească milostenie, bunătate și dragoste în jurul său, aducând alinare celor nevoiași și lumină celor aflați în întuneric”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Coralei „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.