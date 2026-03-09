Duminica a 2-a din Sfântul și Marele Post, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Un buchet de cinci decaloguri a fost pregătit pentru credincioșii eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou pentru cea de‑a opta zi a lunii martie, care anul acesta a coincis cu Duminica a 2-a din Postul Sfintelor Paști, de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. În această zi, cunoscută și ca Duminica Sfântului Grigorie Palama, când în bisericile ortodoxe se lecturează textul despre Minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Altarul exterior al Catedralei Arhiepiscopale cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”. Din soborul împreună-slujitor au făcut parte clerici ai Centrului eparhial și slujitori ai mănăstirii, între care părintele stareț, arhim. Serafim Grigoraș.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Pasajul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a fost tâlcuit în timpul împărtășirii clericilor de către pr. Viorel Ilișoi, consilier al Sectorului economic‑financiar al Centrului eparhial Suceava și preot paroh la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gura Humorului.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru predica rostită și a transmis faptul că pentru această zi cu o însemnătate deosebită a alcătuit cinci decaloguri, care pot fi lecturate pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Înainte de a citi rugăciuni de dezlegare și pentru sănătate și de a-i binecuvânta cu apă sfințită pe credincioșii care au venit cu multă evlavie să îl cinstească pe sfântul ocrotitor al Cetății Sucevei, chiriarhul a amintit faptul că, în a treia duminică din Postul Mare, 15 martie, începând cu ora 16:00, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu de obște de către cei doi ierarhi ai eparhiei.