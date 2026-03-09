Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la Mănăstirea Comana

Știri
Data: 09 Martie 2026

Duminica a 2‑a din Postul Mare, 8 martie, a fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii veniți la biserica voievodalei Mănăstiri Comana din județul Giurgiu, unde Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța vieții și a teologiei Sfântului Grigorie Palama. De asemenea, a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credința și dragostea pe care au avut‑o prietenii celui aflat în suferință. Credincioşii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, precum și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată, păstrate în biserica mănăstirii. La final, toate femeile prezente au primit din partea ierarhului flori și toți credincioșii publicații ortodoxe și iconițe.

 

