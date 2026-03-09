Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Iazurile, județul Tulcea, a primit duminică, 8 martie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie și
Popas de rugăciune la Mănăstirea Comana
Duminica a 2‑a din Postul Mare, 8 martie, a fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii veniți la biserica voievodalei Mănăstiri Comana din județul Giurgiu, unde Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța vieții și a teologiei Sfântului Grigorie Palama. De asemenea, a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credința și dragostea pe care au avut‑o prietenii celui aflat în suferință. Credincioşii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, precum și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată, păstrate în biserica mănăstirii. La final, toate femeile prezente au primit din partea ierarhului flori și toți credincioșii publicații ortodoxe și iconițe.