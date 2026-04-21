x
×

Duminica a 2-a după Paști în Episcopia Giurgiului

Data: 21 Aprilie 2026

Duminica a 2-a după Sfintele Paști, a Sfântului Apostol Toma, a fost prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru credincioșii veniți în număr mare la voievodala Mănăstire Comana, județul Giurgiu, și pentru obștea mănăstirii.  Preasfinţitul Părinte Ambrozie a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, chiriarhul a tâlcuit pericopa evanghelică din duminica aceasta, evidențiind necesitatea credinței în Dumnezeu.

După cuvântul de învățătură, ierarhul l-a felicitat pe părintele arhim. Mihail Muscariu, starețul mănăstirii, pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată și a îndemnat credincioșii să fie alături de obștea mănăstirii și să contribuie la lucrările de pictură ce se execută acum la biserica mănăstirii. La final, părintele arhim. Mihail Muscariu a mulțumit ierarhului pentru slujire și binecuvântare și i-a dăruit un veșmânt arhieresc cu ocazia împlinirii a 57 de ani de viață.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Florin Cornel Nedelcu a fost hirotonit diacon pe seama Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului”, Protopopiatul Bolintin, iar ierodiaconul Meletie a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Comana.

Credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, păstrate în biserica mănăstirii, și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată. 

La final, toți cei prezenți au primit iconițe, publicații de folos duhovnicesc și Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști.

 

