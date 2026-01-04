Duminica dinaintea Botezului Domnului la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica dinaintea marelui praznic al Botezului Domnului. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

În soborul slujitor s-au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici”, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor prezenţi despre activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului şi ultimul dintre prorocii Vechiului Testament.

„Predica Sfântului Ioan Botezătorul s-a axat întâi de toate pe chemarea la pocăință, la adevărata întoarcere către Dumnezeu a poporului lui Israel, care se îndepărtase de Dumnezeu.

«Căiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerului!», spunea mereu Sfântul Ioan Botezătorul. Noi însă trebuie să înțelegem adevăratul sens al acestei chemări. Pocăința nu însemnează numai smerenie. Ea este, în primul rând, smerenie, pentru că noi, în Taina Pocăinței, când mergem să ne mărturisim păcatele în fața lui Dumnezeu, ne smerim și cerem ajutor. Dar pocăința la care au fost chemați cei care îl ascultau pe Sfântul Ioan Botezătorul a fost o stare de schimbare totală, pentru că el le spunea: «Cei care aveți stăpânire, fiți blânzi cu cei pe care îi stăpâniți. Cei care aveți o conducere, întoarceți-vă, fiți milostivi!» Deci, este vorba de o schimbare totală, nu de o simplă căință internă, o părere de rău. Transformarea aceasta era o stare premergătoare unui alt lucru pregătitor pe care Sfântul Ioan Botezătorul l-a administrat, și anume botezul pocăinței. De aceea se numește «Ioan Botezătorul», pentru că, după ce i-a chemat pe toți ca să formeze poporul lui Israel, poporul lui Hristos, poporul mesianic, i-a chemat mai apoi să primească botezul pocăinței, adică acea afundare în apă prin care păcatele pe care le purta fiecare erau aduse și afundate în apa Iordanului spre mântuire, spre iertarea lor. În dialogul cu Ioan Botezătorul, Mântuitorul Iisus Hristos îi dovedește că păcatele omenirii pe care El le-a asumat în firea Sa - El neavând păcat personal, fiind fără de păcat - le-a afundat în apa Iordanului pentru ca aceleași păcate să fie răstignite pe Cruce și iertate pentru totdeauna. De aceea continuă Sfântul Ioan Botezătorul să mărturisească despre Hristos, pentru că după ce L-a botezat și a văzut Duhul Sfânt pogorât peste El, a zis: «Iată Mielul lui Dumnezeu Care iartă păcatele lumii!» A văzut deja și a prevestit jertfa pe care Mântuitorul Hristos o va săvârși pe Cruce pentru mântuirea noastră”, a subliniat ierarhul.

Credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu şi au avut posibilitatea de a cinsti moaştele Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, păstrate într-o raclă în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.