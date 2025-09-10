Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură referitor la una dintre cele mai profunde întâlniri din viața Mântuitorului, convorbirea Sa cu Nicodim, „dialog tainic, purtat în liniștea nopții, dar cu ecouri ce răsună peste veacuri”, a fost rostit de arhid. Vasile Plămadă, inspector în cadrul Sectorului colportaj bisericesc al Centrului eparhial Suceava.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui arhidiacon pentru expunere și le‑a amintit celor prezenți că, dacă doresc să aprofundeze mesajul pericopei evanghelice lecturate în cadrul Sfintei Liturghii, pot regăsi pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților exegeza sa, „A te naște de sus înseamnă a te naște din Hristos, prin Botez”, referitoare la tâlcurile ascunse în convorbirea la ceas de seară a Mântuitorului Iisus Hristos cu învățătorul de lege Nicodim. Nu în ultimul rând, aceștia pot cunoaște mai multe despre viața și ostenelile duhovnicești ale Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie - cei care au fost sfetnicii de taină ai voievozilor și făclii luminoase ale călugărilor și credincioșilor, parcurgând Cuvântul Înaltpreasfinției Sale scris cu acest prilej.

În continuare, ierarhul „a (re)adus în atenție că eliberarea de sub robia păcatului nu se face decât privind spre Crucea Mântuitorului, crezând cu tărie în El și împlinind poruncile Lui, căci nu ne putem împărtăși din bucuria vieții veșnice fără a mânca Trupul și Sângele Lui, în Sfânta Euharistie, și fără a intra în Lumina cea neapusă” prezentând Decalogul din Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, în a cărei pericopă evanghelică Iisus prezintă naşterea „din apă şi din Duh”, care prefigurează Taina Botezului, drept condiţia de intrare în Împărăţia cerurilor.

Înainte de a‑i binecuvânta prin stropire cu apă sfințită pe cei prezenți, chiriarhul locului a citit rugăciuni de dezlegare, pentru sănătatea sufletului și trupului, pentru vindecarea depresiei și a altor tulburări sufletești, dar și pentru pace și înțelegere. Întrucât luni a început noul an școlar, ierarhul a citit și rugăciunea special alcătuită pentru binecuvântarea elevilor, studenților, dascălilor și părinților.