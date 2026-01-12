Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica după Botezul Domnului la Sibiu

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, credincioşii Bisericii „Sfântul Mucenic Pantelimon” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Sibiu au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit în lăcaşul de cult împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte membri ai Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, slujitorii lăcaşului de cult, precum şi alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioşii celor două parohii arondate bisericii sibiene au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească, alături de oficialități județene și locale. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit diacon pe teologul Marian Alin Ion, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Laurențiu le‑a vorbit credincioșilor despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum reiese din Evanghelia citită în Duminica după Botezul Domnului.

„Din fragmentul din Evanghelia Sfântului Matei citit astăzi vedem că, în momentul în care a fost omorât Ioan Botezătorul, Mântuitorul - Care S‑a botezat, Care a plecat și a postit 40 de zile și 40 de nopți înainte de pătimirea Sa - S‑a dus în părțile Galileei. S‑a dus mai sus, dincolo de Iordan, pentru ca să se împlinească profeția lui Isaia: «Galileea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric, a văzut lumină mare și cei ce stăteau în umbra morții, lumină a strălucit peste ei». (...) De ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică? El a fost Cel care a împlinit întru totul revelația, descoperirea dumnezeiască. Până la venirea Mântuitorului Hristos, despre Dumnezeu s‑a aflat de la profeți. Sfânta Treime a fost vestită la stejarul Mamvri, când au apărut trei îngeri, dar nu era cunoscută Treimea deplină. Cunoașterea deplină a Treimii s‑a aflat la Iordan, iar la Botez s‑a împlinit descoperirea totală. A doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, era în apă. Apoi, Duhul Sfânt S‑a pogorât asupra Lui în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a confirmat paternitatea, relația dintre Fiu și Tatăl: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să‑L ascultați!»”, a subliniat ierarhul.

Pr. lect. univ. dr Cristian Vaida, vicar mitropolitan şi slujitor la biserica sibiană, i‑a mulțumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru binecuvântarea arhierească adusă în comunitate. Ierarhul a primit din partea celor două parohii păstorite de pr. Cristian Vaida şi pr. Claudiu Curiban o icoană a Maicii Domnului și un buchet de flori.

Mulţi dintre credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtăşanie, iar la final toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să primească binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
  • „Venirea Domnului Iisus Hristos în lume are ca scop mântuirea întregii lumi” Știri
    „Venirea Domnului Iisus Hristos în lume are ca scop mântuirea întregii lumi”

    Înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii după Botezul Domnului (Matei 4, 12-17), care relatează începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, au fost explicate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a arătat că, în esență, mesajul Evangheliei duminicale este acela că Domnul Iisus Hristos este lumina vieții veșnice.

    11 Ian, 2026
  • Zi de sărbătoare pentru credincioșii din Zalău Știri
    Zi de sărbătoare pentru credincioșii din Zalău

    Comunitatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cadrul unității militare din Zalău și-a sărbătorit ocrotitorul. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură dedicat Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, ocrotitorul bisericii. Privind la chipul și personalitatea Înaintemergătorului, Părintele Episcop Benedict a evidențiat că acesta rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale slujirii autentice, ale fidelității față de misiunea primită de la Dumnezeu și ale unei propovăduiri care nu caută afirmarea de sine, ci descoperirea lui Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul trăiește pentru Cel pe Care Îl propovă­duiește. Trăiește deplin pentru Cel Care îi dă sens vieții sale și spune limpede: «El să crească, iar eu să mă micșorez»”. 

    09 Ian, 2026
