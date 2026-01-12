Duminica după Botezul Domnului la Sibiu

În Duminica după Botezul Domnului, credincioşii Bisericii „Sfântul Mucenic Pantelimon” şi „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei” din Sibiu au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit în lăcaşul de cult împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte membri ai Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, slujitorii lăcaşului de cult, precum şi alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioşii celor două parohii arondate bisericii sibiene au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească, alături de oficialități județene și locale. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit diacon pe teologul Marian Alin Ion, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Laurențiu le‑a vorbit credincioșilor despre începutul propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum reiese din Evanghelia citită în Duminica după Botezul Domnului.

„Din fragmentul din Evanghelia Sfântului Matei citit astăzi vedem că, în momentul în care a fost omorât Ioan Botezătorul, Mântuitorul - Care S‑a botezat, Care a plecat și a postit 40 de zile și 40 de nopți înainte de pătimirea Sa - S‑a dus în părțile Galileei. S‑a dus mai sus, dincolo de Iordan, pentru ca să se împlinească profeția lui Isaia: «Galileea neamurilor, poporul ce stătea în întuneric, a văzut lumină mare și cei ce stăteau în umbra morții, lumină a strălucit peste ei». (...) De ce Mântuitorul a început lucrarea Sa prin predică? El a fost Cel care a împlinit întru totul revelația, descoperirea dumnezeiască. Până la venirea Mântuitorului Hristos, despre Dumnezeu s‑a aflat de la profeți. Sfânta Treime a fost vestită la stejarul Mamvri, când au apărut trei îngeri, dar nu era cunoscută Treimea deplină. Cunoașterea deplină a Treimii s‑a aflat la Iordan, iar la Botez s‑a împlinit descoperirea totală. A doua Persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, era în apă. Apoi, Duhul Sfânt S‑a pogorât asupra Lui în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a confirmat paternitatea, relația dintre Fiu și Tatăl: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, pe Acesta să‑L ascultați!»”, a subliniat ierarhul.

Pr. lect. univ. dr Cristian Vaida, vicar mitropolitan şi slujitor la biserica sibiană, i‑a mulțumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru binecuvântarea arhierească adusă în comunitate. Ierarhul a primit din partea celor două parohii păstorite de pr. Cristian Vaida şi pr. Claudiu Curiban o icoană a Maicii Domnului și un buchet de flori.

Mulţi dintre credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtăşanie, iar la final toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să primească binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu.