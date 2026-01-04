Duminica după Nașterea Domnului la catedrala din Suceava

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie duminică, 28 decembrie 2025, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte clerici de la Centrul eparhial Suceava și slujitori ai mănăstirii Sfântului Ioan, între care arhim. Serafim Grigoraș, starețul așezământului monahal, și arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala mixtă „Sfântul Ioan cel Nou” a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de părintele Lucian‑Ionuț Tablan Popescu, care la momentul chinonicului a interpretat mai multe colinde românești prin care au vestit Nașterea Pruncului Iisus.

Cuvântul de învățătură, rostit în momentul împărtășirii clericilor de arhid. Paul Vlad Lungu, director în cadrul Sectorului catehizare, tineret și educație pentru viață al Centrului eparhial Suceava, a tâlcuit textul Sfintei Evanghelii rânduit pentru această zi, care rememorează fuga în Egipt a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a mulțumit părintelui arhidiacon pentru cuvântul de învățătură, predica Înaltpreasfinției Sale, „Și din Nazaret poate ieși ceva Bun - Dumnezeu!”, putând fi lecturată pe site‑ul Arhiepiscopiei.

A urmat împărtășirea Decalogului Duminicii după Nașterea Domnului, de această dată redat din volumul intitulat Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih - Repere morale în căutarea sensului, apărut recent la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La final, fiind ultima duminică din an, chiriarhul a citit rugăciuni de dezlegare, spre tămăduirea trupului și sufletului.